黃國書退出民進黨　朱立倫：綠營內鬥白熱化

記者徐政璿／台北報導

民進黨籍立委黃國書遭爆過去曾在情治系統擔任線民，遭所屬的民進黨派系新潮流系除名。黃國書今（17日）在臉書道歉，並宣布退出民進黨及黨團運作，不再尋求連任。針對此爭議，國民黨主席朱立倫表示，「民進黨的內鬥非常的炙熱，正在白熱化當中」。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

朱立倫表示，不管從前總統蔣經國到前總統李登輝時代，都是國民黨時代在開放民主，在創造新的民主自由。

朱立倫說，不幸的在30年後的今天，民進黨執政，台灣的民主不但倒退，更走向民主獨裁，不容許多元的聲音，不容許反對的意見，直接對在野黨清算鬥爭，這才是最民主獨裁的時代。

黃國書於17日凌晨2點於臉書承認，他曾在大學時代，「被迫」協助情治單位政治偵蒐工作；他也宣布，自己將退出民進黨和黨團運作，不過選民服務工作仍將持續，並在本屆立委任期屆滿後，不再尋求連任，未來將投身文化公益為社會服務。

黃國書解釋，他在大學時期認識反對運動的朋友，開始關心台灣政治社會問題，20幾歲的他被情治人員盯上，後來被約談，告知他若和政治叛亂犯交往會有麻煩，針對政治犯和學運人士，當局可能會有近一步迫害行動，若能協助提供情資會有保護傘。

黃國書強調，在和情治人員的幾次約談後，相信了相關說法，並指出「在其脅嚇下，我同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安」。

黃國書表示，從政之後他努力工作，致力推動台灣本土歷史文化重建，是對當時犯錯的內心救贖，並向支持他的朋友們說聲道歉，「過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力」。