拿回顧客70年珍貴手錶！城中城住戶返家園　感嘆走的都是老鄰居

▲許姓婦人回住家拿東西 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄鹽埕區「城中城」14日凌晨發生惡火，造成46人死亡的慘劇。現場仍圍起封鎖線，不少人想起當時狀況仍餘悸猶存，其中兩名火災當天剛好不在家的住戶回家拿東西，也感嘆住在這裡這麼久了，許多不幸罹難的都是感情很好的老鄰居。

高雄城中城大樓火警，由於發生在半夜居民逃生不及，造成46人死亡慘劇，事發後現場仍圍起封鎖線，住戶能在市府及警察協助下進屋內拿私人物品。其中，一名住在10樓60歲的許姓婦人，17日一早回到住家拿東西，她說火災當天她去醫院照顧住院的弟弟，才逃過一劫，房子是早年哥哥所購買的，後來哥哥搬離，她才住下來，今天主要拿藥品、衣服跟一些零錢，許多東西都已被燻黑，她行動不便，平時需要靠助行器，在警察跟社會局人員攙扶下上樓。

▲郭男回住家拿衣物 。（圖／記者吳世龍攝）

另外一名67歲的郭姓男子，獨居在城中城的8樓，回家拿衣服、釣竿以及客人維修的手錶，他說因為這手錶有60、70年的歷史、非常珍貴。他想起火警發生當下，他剛好在上大夜班，凌晨5點半左右下班回家，才知道家被無情大火燒掉了，他說住家內部沒有被燒毀，但房子被煙燻得焦黑。這次回家心情感到很悲痛，感嘆在此住了約30多年，老鄰居很多人都不在了。

▲郭男搶救珍貴手錶 。（圖／記者吳世龍攝）