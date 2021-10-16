轟高市拒朱立倫慰問卻接受蔡英文　葉元之：事故後還分藍綠

▲國民黨主席朱立倫至大同醫院致贈慰問金。（圖／翻攝葉元之臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨新北市議員葉元之16日指出，高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生大火後，高雄市衛生局為防疫拒絕國民黨主席朱立倫進入大同醫院致贈慰問金，卻讓總統蔡英文、高雄市長陳其邁、內政部長徐國勇進入，痛批「事故發生後還在分藍綠」。

葉元之臉書發文表示，高雄城中城大火造成多人死傷，昨（15日）國民黨主席朱立倫到阮綜合醫院、高雄市立大同醫院致贈慰問金給傷者，不過在抵達大同醫院時，因為大同醫院歸高雄市政府衛生局管，院方在詢問市府後，隨即以防疫之名婉拒朱立倫入院。當然朱立倫完全配合，僅在門口致贈慰問金給部分家屬。

葉元之質疑，令人莫名的是，蔡英文今早卻由陳其邁、徐國勇陪同，堂而皇之進入大同醫院院區。是因為蔡英文等人位高權重，所以百病不侵？還是民進黨又為蔡英文發明一個「探病泡泡」，所以標準不同？

葉元之強調，高雄市政府若認為防疫優先，婉拒各界對傷患的探視，自然應該不分身份，一視同仁。更何況蔡英文身後跟著大隊人馬，人多才比較有可能造成疫情破口，可見昨天高雄市府以防疫為由拒絕他人探視，明顯僅是藉口。

葉元之認為，高雄城中城火災事故引發全國關注，各界都想伸出援手，盡一分力量。高雄市政府因事前不作為造成如此重大傷亡，事故發生後還在分藍綠，拒絕不同政黨人的善意，令人不勝唏噓。