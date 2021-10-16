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社會 社會焦點 保障人權

城中城不排除強拆！3技師公會展開鑑定　高雄還有12棟須立即改善

▲▼高雄城中城大火，空拍畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄城中城大火，燒出老舊危樓地雷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓嚴重火警，造成46人死亡、41人輕重傷的慘劇，針對這棟老舊危樓後續，高雄市長陳其邁今（16）日表示，會請工務局、建管消防等單位就整體公共安全部分，做最優先的考量，不排除會拆除。

城中城大火造成46死，也燒出老舊危樓隱藏的致命危機，陳其邁表示，短期內先全面體檢高雄市現在幾棟大樓，其中，30年以上無管委會的大樓總共有34座，昨天體檢小組總共檢查了12座。

初步發現，在這些老舊大樓裡面，有一些就公安或是消防的危險因子，譬如說逃生避難的設施、或者是消防設備等等，都有一些明顯不足或亟待改善的。陳其邁也下令就這些危險因子，必須立刻來做去除處理，所以包括樓梯口堆放雜物、或者是阻礙逃生通道、消防設備老舊破壞、明顯不足必須立刻改善。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

針對城中城大樓，陳其邁表示，有要求不管是三個技師公會的鑑定報告，或者是應該就整個未來使用是不是涉及管理不善，或者是對於整個建築物的相關安全，如果沒有改善計畫或措施，會用專案方式來處理城中城大樓，務必讓整個市民生活安全能夠受到保障。

至於城中城未來是否會拆除？陳其邁強調，已請工務局、建管消防等單位，就整體的公共安全的部分作為最優先的考量，當然也不排除。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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