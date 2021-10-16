城中城惡火帶走雙親！他逃死帶傷穿病袍招魂　淚泣：捨不得爸媽

記者洪靖宜、吳世龍、賴文萱／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓嚴重火警，造成46人死亡、41人輕重傷，今（16）日下午家屬重返現場進行招魂儀式。住在城中城10樓的陳先生在火警當時第一個被救出送醫，但父母卻不幸罹難，他今天也特別向醫院請假，穿著病人服就趕抵現場招魂，泣不成聲。

▲城中城招魂儀式，倖存住戶陳先生從醫院趕到現場為不幸罹難的父母招魂。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，陳先生跟父母一起住在城中城10樓，當時火警發生時他第一個被救出，因嗆傷緊急送醫治療，然而父母卻不幸罹難火場。因為捨不得父母，陳先生今天跟醫院請假，穿著病人服就抵達現場幫父母親招魂，在現場泣不成聲，場面令人心酸。

▲▼城中城招魂現場。（圖／記者吳世龍攝）

城中城聯合招魂儀式今下午2點舉行，眾多罹難者家屬抵達現場準備幫親友招魂，場面哀戚。住在10樓的黃姓婦人在這次火警中罹難，她的妹妹與丈夫一同到現場來，忍不住痛哭表示，做姊妹才50幾年時間太短了，不捨姊姊什麼都沒交代就這樣離開，「今生是福氣做姊妹，希望來生還能跟她做姊妹。」

另外，現場也發生一名女性因過度悲傷，當場喘不過氣，手腳發冷，經評估過後需送醫治療。據了解，她的媽媽獨居在城中城，在這場火警中也不幸罹難，她也緊急從新竹南下趕來招魂。