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高雄城中城大火46死！盧秀燕宣布捐1個月薪水　盼傷者早日康復

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕針對高雄城中城大樓火警，除已代表台中市民表示哀悼之意，今天（16日）更以「人同此心」形容，宣布將捐出1個月薪水幫助災民，希望能竭盡所能提供協助，盼受傷民眾能早日康復。

▲▼台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕宣布捐1個月薪水，幫助高雄大火災民。（圖／台中市政府提供，下同）

台中市長盧秀燕今天上午出席霧峰區光正國小64週年校慶，暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮。有媒體詢問她有關高雄城中城大樓火警，及市府相關作為。她表示，高雄發生重大火災造成嚴重傷亡，人同此心，她宣布捐出1個月薪資協助災民，近日就會匯出款項，盼受傷民眾早日康復。

▲▼台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

她表示，她昨日也強調，台中市過去曾有火災前車之鑑，市府這幾年來對公安檢查更加要求，市府會持續加強市民火災防範教育宣導，落實各項檢查，共同守護市民安全。

中市都發局表示，市府針對舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會，對於舊市區其他相關使用中大樓亦協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項，保障市民安全。

其中台中市閒置大樓都市更新部分，包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案，均協助成立更新會立案加速推動重建，其中東海大樓已循危老條例進行重建，預計興建地上22層地下5層，148戶集合住宅大樓。

另有關危老重建情形，都發局指出，依內政部最新統計資料，台中市屋齡50年以上房屋占台中市房屋總數(106.35萬)的6.71%，約7.14萬宅；屋齡40年以上房屋占房屋總數23.57%，約25.07萬宅；屋齡30年以上的房屋，占房屋總數40.22%，約有42.79萬戶。與其它5都老舊房屋所占比例比較排名第五，屬較年輕的城市，房屋老化程度依序為台北、高雄、台南、新北、台中及桃園。

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