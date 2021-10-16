城中城招魂哀戚！姊姊生前才傳屋況爛照　她哭喊：來生再做姊妹

記者洪靖宜、吳世龍、賴文萱／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓嚴重火警，造成46人死亡、41人輕重傷的慘劇，今（16）日下午家屬重返現場進行招魂儀式。住在10樓的黃姓婦人在這場意外中不幸罹難，她的妹妹今在招魂現場痛哭，「做姊妹50幾年時間太短了，姊姊沒交代就這樣離開，希望來生還能跟她在做姊妹。」

▲城中城大火招魂，場面哀戚。（圖／記者吳世龍攝）

▲城中城大火住10樓的黃姓婦人不幸罹難，妹妹趕到招魂崩潰痛哭。（圖／記者吳世龍攝）

城中城招魂儀式今下午2點舉行，眾多罹難者家屬已經抵達現場準備，場面相當哀戚。其中，住在10樓的黃姓婦人在這次火警中罹難，她的妹妹今與丈夫一同到現場來，忍不住痛哭表示，做姊妹才50幾年時間太短了，不捨姊姊什麼都沒交代就這樣離開，「今生是福氣做姊妹，希望來生還能跟她做姊妹。」

事實上，黃姓婦人居住在城中城時，還沒發生這場火警前，就曾拍下照片跟妹妹表達社區的屋況，從她當時傳出的照片中可以看到，原先屋況就極差，住進去2年也時常發生漏水情況。

▲▼黃姓婦人的妹妹表示，姊姊先前就曾拍照向她表達城中城屋況不好。（圖／記者賴文萱翻攝）





▲▼城中城招魂儀式。（圖／記者吳世龍攝）

另一名男住戶跟媽媽一起住在11樓，但當晚他外出不在家，直到隔天早上才知道這件事後，緊急打電話但已經沒人接，也找不到媽媽，昨天才被醫院通知去認屍，無奈表示，一切都來不及了....。

聽聞黃姓女嫌最多只能判刑5年，該住戶氣憤說，這麼多人的死都跟她有關，希望有多重就判多重，害死那麼多人，只想跟她說請她去死。