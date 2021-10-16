快訊／城中城滿是弱勢傷者！憂醫藥費...高醫大霸氣宣布全包了

記者賴文萱／高雄報導

蔡英文總統今（16）日南下高雄探視「城中城」火災燒傷病人，並慰問家屬。財團法人高雄醫學大學董事長陳建志宣布健保無法給付之醫療費用，將由高醫大體系醫院負責，以實際的行動扛起高醫大的社會責任。不過，高雄市長陳其邁上午也表示，針對醫療費用部分，會由市府全權負責。

▲高雄城中城大火。（圖／記者吳奕靖攝）

蔡總統今天上午先後到委託高醫經營的高雄市立大同醫院，以及高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫院，探視「城中城」大火事件送醫的住院病人。高雄醫學大學董事長陳建志及高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文等人都陪同總統向住院中病人表達高度關懷之意。

▲蔡英文（左2）到高醫探視城中城大火燒傷病人及家屬，高醫董事長陳建志（左3）及鍾飲文院長（右）陪同表達關懷之意。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳建志董事長表示，高醫體系醫院向來站在需求所在之處，對於高雄市日前發生城中城大火事件，高醫大體系醫院除第一時間全力配合高雄市政府，進行傷患的搶救外，同時亦無時差在附設中和紀念醫院成立包含醫療、心理與社工的跨專業創傷醫療團隊。

▲高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為使體系醫院所照顧的傷者能安心就醫，陳建志董事長同時宣布健保無法給付之醫療費用將由高醫大體系醫院負責，以實際的行動扛起高醫大的社會責任。

高雄鹽埕區「城中城」大火發生於14日凌晨，造成46人死亡、41人輕重傷的重大意外，高醫附設中和紀念醫院共收治9名傷患，除1人到院前心肺功能停止，經搶救不治外，尚有7人住院中；另外，大同醫院也是收治9名病人，目前尚有7名病人住院治療中。

