「城中城惡火民進黨要負全責」　趙少康批高雄都更進度緩慢導致大火

▲趙少康表示城中城惡火民進黨要負全責。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄鹽埕區城中城14日凌晨大火，釀成多人傷亡的悲劇。資深媒體人趙少康14日批評，去除韓國瑜短暫入主市府的時間，民進黨在高雄執政超過20年，高雄市的都市更新速度緩慢，「城中城惡火，民進黨要負全責」。

趙少康透過臉書質疑，高雄城中城暗夜一把惡火，死亡人數不斷攀升，現場有如煉獄，去除韓國瑜短暫入主市府的時間，民進黨在高雄執政超過20年，難道「城中城」的消防問題是今天才出現嗎？

趙少康表示，高雄市府搬到四維行政中心後，鹽埕區發展停滯20年，人口嚴重外流，只剩老弱婦孺留在城中城，更多是獨居老人，加上疏於管理，遊民便溺、地痞流氓強收管理費早有所聞。

趙少康批評，入住的大多是行動不便的經濟弱勢者，又缺乏消防設施，最終導致重大死傷，城中城被稱為「高雄第一鬼樓」，明知道要求民眾自行加裝消防設備，對弱勢住戶是無法承受的負擔，政府卻只會不斷依法開罰，地方父母官一點同理心都沒有，問題存在已久，民進黨歷任首長究竟全然無知還是視若無睹？

趙少康強調，根據今年1月的媒體報導，有6家建商有意整合城中城推動都更，因原住戶只能拿幾十萬元，完成都更前沒有安居處所，高雄市府缺乏整合、安置等配套方案，導致都更工程卡關，如果年初陳其邁或蔡英文就能做出「全力協助安置」指示，這場慘劇或許不至於發生。

趙少康表示，根據高雄KK政線統計，高雄市30年以上的老舊房屋數量排名全國第3，但是高雄的都市更新20年只完成20件，平均「一年才辦一件」，是民進黨中央、地方執政「只做亮點、不問民生」的結果。蚊子館一棟一棟的蓋、煙火一場一場的放、負債一筆一筆的加。

趙少康批評，在傳出台積電將進駐高雄後，當地民眾還沒受惠，房價就已經明顯飆漲，高雄市府喜孜孜等著迎接科技新貴入住的同時，無助的弱勢族群只能被迫住在危樓，一把火燒出社會的陰暗面。高雄市長陳其邁上任時宣稱要2年拚4年，總是炫耀跟中央爭取多少經費推動產業園區，但是違老條例6年後落日，現在中央、地方都是民進黨的天下，陳其邁更應該做的是向中央爭取經費，老老實實的把都市更新完成，才擔得起「暖男市長」的封號。