城中城招魂現場突「起風」　廖大乙抽籤詩曝真相

記者唐詠絮／高雄報導

鹽埕區府北路城中城社區14日凌晨竄惡火，造成46人罹難的慘劇，16日下午2時家屬返回大樓前進行招魂儀式時，民俗專家廖大乙當時也在現場，明顯感受到突然有一陣風吹過，開始擲筊時就接連得到「聖筊」，這代表著罹難的亡魂都在家人的牽引下一同返家。

▲高雄城中城罹難家屬前往招魂。（圖／廖大乙提供）

▲高雄城中城大火。（圖／廖大乙提供）

城中城大樓屋齡40年為地上12層地下2層的建物，鼎盛時期更有百貨公司、電影院等設施，卻隨著時間流逝與商圈轉移的因素逐漸沒落，最後成為底層弱勢民眾的棲身之處，裡頭堆滿了各種雜物，14日凌晨2時54分一把火，造成竄燒，大約5小時後才撲滅火勢，也釀成46人死亡，41人輕重傷的慘劇。

▲廖大乙前往宮廟求籤。（圖／廖大乙提供）

16日下午大樓前進行招魂儀式時廖大乙感受到「起風」的召象，也確定這些罹難者亡魂在家屬擲筊後，已經跟著返回，廖大乙在招魂儀式結束後，也前往沙多宮請示吳府千歲，求台灣運勢籤詩，得到的是84籤詩。

▲廖大乙解籤。（圖／廖大乙提供）

廖大乙說，籤詩上寫道「青蚨盈萬積如邱，收拾無從嘆不休；好把一繩穿貫去，教君怕足更何求」，從籤意的內容，正是要提醒為政者，事情發生一定要正視，切勿在這種時候噴口水甩鍋，改進才是正確解決之道。