城中城46死　鄭文燦捐1月所得「致上最深的哀悼」

▲針對高雄「城中城」大火造成46死、41傷慘劇，桃園市長鄭文燦今天表示，將捐出一月所得給高雄市政府社會救助金專戶，幫助罹難者家屬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對高雄「城中城」大火釀成46死41傷慘劇，桃園市長鄭文燦今日在臉書上表示，這場火災帶來巨大傷亡，讓罹難者家屬與傷者必須面對難以想像的傷痛與壓力，我將捐出一月所得，捐助給高雄市政府社會救助金專戶，能夠盡一份心力給與罹難者家屬關懷；此外，中壢區仁海宮今天獲悉高雄「城中城」火警後，也決定透過高雄市政府專戶捐出200萬元給罹難者家屬和受傷民眾。

▲高雄「城中城」大火造成46死慘劇，桃園市長鄭文燦在臉書發文，將捐出一月所得給高雄市政府社會救助金專戶。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭文燦今天上午在臉書貼文，高雄「城中城」火災帶來了巨大的傷亡，這場突如其來的意外，讓罹難者家屬、事故家屬與傷者必須面對難以想像的傷痛，以及龐大的壓力。對此，我將捐出一月薪水所得給高雄市政府社會救助金專戶，希望幫助罹難者家屬、事故家屬與傷者，在後續處理的過程，能夠盡一份心力，給予協助與關懷。在此致上最深的哀悼之意，國人同感哀傷。願罹難者安息，傷者可以早日康復。

▲高雄「城中城」大火造成46死、41傷慘劇，中壢仁海宮決定捐款200萬元給高雄市社會救助金金專戶，幫助罹難者家屬。（圖／翻攝自仁海宮臉書）

此外，中壢仁海宮在高雄市政府官方公布傷亡人數後，董事長李合鑑、副董事長王介禧與董事會今天決定捐出200萬元，指定給高雄市政府社會救助金專戶給罹難者家屬和受傷民眾。

副董事長王介禧指出，高雄市「城中城」大火造成嚴重死傷，董事會獲悉後相當震驚，這麼多人不幸罹難受傷，更多住戶屬於相對弱勢，甚至面臨無家可歸情形，讓人鼻酸，因此決定拋磚引玉，希望幫助受災戶重建家園。

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