基進黨籲「黃白」支持者挺3Q　他打臉：陳柏惟曾批這些人腦容量不高

▲趙少康臉書16日晚間上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免公投23日登場，為對抗國民黨盡全黨之力「刪Q」，台灣基進新聞部主任張博洋日前在政論節目上，喊話民進黨、時代力量及民眾黨支持者一起反罷免。對此，中廣董事長趙少康16日提及，陳柏惟剛當選立委時和台灣基進黨主席陳奕齊，開直播批評政黨票投給時力跟民眾黨的選民「腦容量不能說很高」；趙譴責，過去嘲笑別人，現在面臨被罷免就裝委屈，若讓陳柏惟逃過罷免，未來一定更囂張跋扈。

趙少康臉書16日晚間寫道，陳柏惟面臨被罷免危機，張博洋公開向時力、民眾黨的支持者喊話挺陳柏惟、反對報復式罷免，訴諸溫情攻勢，還想形塑保陳柏惟就是捍衛台灣民主、抗中保台的氣氛。「但你們是不是忘了上次大選後，自己是怎麼對其他小黨過河拆橋的？」

趙少康指出，回顧2020年1月13日，陳柏惟剛當選立委，和陳奕齊開直播，批評政黨票投民眾黨與時代力量的270萬名選民「腦容量不能說很高」，還暗指這兩黨是中共同路人，直指時力跟民眾黨的意識形態只有藍綠。

趙少康也說，即使爆出肇事逃逸醜聞，陳奕齊還大讚陳柏惟是「勇敢的台灣人」、「為什麼大家對顏家可以寬容？」過去消費其他小黨，現在為了挺自家立委，綁架整個台灣社會，情緒勒索。

「一個在投票時拉攏小黨，投完票就過河拆橋的政黨，毫無誠信可言。如今面對陳柏惟被罷免，再次利用小黨支持者。」趙少康譴責，過去嘲笑別人很開心，現在面臨被罷免就大打悲情牌、裝委屈，一改過去的囂張嘴臉，10月23日，如果讓陳柏維逃過罷免命運，未來一定更囂張跋扈。