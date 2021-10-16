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釀46死悲劇曝「租屋黑市」問題　專家：爛房子出租無法可管

▲▼西寧國宅, 西寧市場。（圖／記者陳詩璧攝）

▲台灣高雄商住樓發生多年來最慘重火災，燒出全台危老大樓問題與弱勢悲歌。（圖／記者陳詩璧攝）

記者潘姿吟／台北報導

高雄「城中城」惡火奪46命，燒出老舊大樓問題與弱勢悲歌！這起造成46人死亡、41人輕重傷的慘重事件中，消防員將受傷住戶一一救出時，不少是獨居長者、失智者、身心障礙者、高風險家庭等族群，而從投保情形來看，整棟樓只有6人有身故保險、9戶有投保火險，總理賠金額僅2,910萬元，投保率與保額都偏低，住戶多為經濟弱勢者。

根據內政部不動產資訊平台統計，全台屋齡50年以上的房子已近70萬戶，而屋齡超過30年的房子也有410萬戶之多，這些上了歲數的老房子，在台灣房屋約881萬戶總宅數中佔比達54%，已經超過一半。

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對於危老建築成為公安未爆彈的問題，《東森新媒體ETtoday》分別從租屋與自有宅的角度，採訪「OURs都市改革組織」秘書長彭揚凱，與台北市文山區萬興里里長同時也是執業律師的詹晉鑒。

▲▼西寧國宅, 西寧市場。（圖／記者陳詩璧攝）

▲台北市西寧市場是知名住商混合大樓。（圖／記者陳詩璧攝）

彭揚凱從居住正義中的租屋角度來看，直接點出長期的結構性問題，他表示，低劣的居住環境多為獨居長者、社會底層與經濟弱勢的棲身之所，但台灣租屋市場卻一直充斥著「租屋黑市」，間接成了弱勢族群的隱形殺手。

所謂的「租屋黑市」，「主要是政府對租屋市場的無法掌握！」彭揚凱解釋，首先，政府對於市面上「品質不良且有危險之虞的房子」還能拿來出租這件事，沒有任何的對策。

他以美國為例，除了租屋市場透明化之外，也對房屋品質定義一個最低的標準，意思是說，如果房屋品質低於這個規定的標準，將無法端上租屋市場；反觀台灣，政府對於租屋品質安全無法有效管理。

針對弱勢的部分，面臨租屋弱勢或租屋歧視，政府的租金補貼有盲點。彭揚凱説明，政府雖然立意良善，但實務上，非常多房東拒絕房客申請租金補貼，因為不願租屋事實曝光造成日後產生稅務問題，使得許多弱勢是看得到、吃不到。

「另一個層面，非常多房東不願意租房子給獨居老人！」彭揚凱提出最殘酷的現狀，「一定還是有人願意出租！結果就是最糟糕、最不安全的房子，都租給了社會最底層、最弱勢的人。」造成為什麼有些極端弱勢會租到危險或不合法房屋，這是系統性問題。

▲▼台北市慶城街與長春路口「中泰花園廣場」外觀。（圖／記者陳詩璧攝）

▲台北市慶城街與長春路口「中泰花園廣場」外觀。（圖／記者陳詩璧攝）

彭揚凱表示，放眼世界各國，對於租屋市場的管理機制，至少會從以下兩個角度切入；第一、對於經濟收入行為的管理，為什麼可以放任逃漏稅？第二、基於公共安全的角度的管理，至少要確保民眾的居住安全，避免危險。

因此，目前對於特定族群而言，不管是政策或是市場結構限制，皆無法幫到他們。這是台灣長期對租屋市場管理過於寬鬆的結果。

「解決租屋弱勢應該要多管齊下，租屋市場的改革，一定要做！」彭揚凱認為，這就像餐飲業一樣，「賣吃的，要不要保證食物是安全的呢？」同理，提供房子出租，也應該具備基本的安全保障。

▲▼執業律師詹晉鑒。（圖／受訪者提供）

▲台北市文山區萬興里里長同時也是執業律師的詹晉鑒表示，有一種窮到只剩下房子的弱勢是低階的邊緣戶。（圖／受訪者提供）

「另還有一種弱勢是窮到只剩下房子！」詹晉鑒長期服務地方，他關注到不少守著老屋的長者，因為種種原因無法申請低收入戶，只能忍受低階的生活品質的邊緣戶。

詹晉鑒表示，低收入戶申請非常困難！雖然各縣市的規範略有所不同，但主要還是從動產、不動產、所得等三個角度評估，而且，審核對象涵括直系血親的家人與其配偶，真的能夠申請到低收入戶資格的人，通常是技術性脫產或是真的無依無靠者，所以，台灣有很多可以申請低收入戶，但又無法申請的人，這些人沒有能力換房子，只能永遠困在危老建築裡。

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