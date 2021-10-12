母心疼孩子清晨被吵醒求鄰居改善　反被逼到跪下痛哭還挨告

▲楊姓女子心疼孩子清晨被吵醒，向樓上鄰居反映拜託更改打掃時間，反被嚇到痛哭跪地。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

楊姓女子因新生孩子清晨都會被樓上打掃聲音吵醒，先寫了封信請樓上鄰居7點後再打掃，再趁鄭姓女鄰去騎車時，上前當面拜託，反被鄭女拿出手機蒐證，並控告楊女妨害騎車自由，但台北地檢署勘驗監視畫面，楊女不但沒做任何強制行為，反被鄭女的強勢言行嚇到連步倒退，最後哭著跪地，12日以罪嫌不足處分不起訴。

這起鄰居糾紛發生在台北市萬華區，楊姓女子認為樓上張女常在清晨5、6點打掃，清潔動作產生的碰撞聲音容易把孩子吵醒，因此先寫信拜託鄰居改善，楊女在信中措辭委婉，先是為打擾鄰居表示「不好意思」，接著說明自己的孩子還小，希望鄭女能把打掃時間延到7點以後。

▲楊女曾寫信告訴樓上鄰居，孩子還小，容易被吵醒，拜託早上7點以後再打掃。（示意圖／pixabay）

但是楊女發現寫信並沒有讓鄭女改變打掃習慣，楊女因此在7月間某日，等在社區地下室停車場，看到鄭女準備騎機車出門時，上前打招呼，鄭女馬上拿出手機對著楊女做出要攝影蒐證的樣子，楊女被這突如其來的動作嚇到不知所措，一路後退，退到最後突然哭著跪下。

鄭女報警提告，指控楊女當初寫信就企圖脅迫她更改打掃時間，後來又在停車場涉嫌妨害她騎乘機車的權利，構成強制等妨害自由罪嫌，但檢察官勘驗停車場監視畫面，楊女從頭到尾並沒有出現暴力脅迫的動作，反而是被嚇到跪地，而信件內容也沒有威脅語氣，因此未傳喚當事人出庭，就以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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