康和證券董事長座車被裝GPS　嫌疑人「完美不在場證明」脫身

▲康和證券董事長鄭大宇座車被人偷裝GPS定位器，辦案人員仍在追查嫌疑人身分。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

康和證券(6016)董事長鄭大宇日前才被媒體爆料，陷入家族內鬥經營權之爭，他的司機意外發現，車子底盤遭人偷裝了GPS定位，疑遭跟蹤多時，檢警從GPS使用的電話門號追查，發現是由于姓男子涉嫌以外籍人士名義申辦，但于男矢口否認，因于男當時正因毒品案在監服刑，台北地檢署12日以罪嫌不足處分不起訴，GPS藏鏡人仍是謎。

2021年3月間，有媒體爆料，鄭大宇和父親鄭國華遭股東質疑，用關係人交易土地的方式，掏空康和證券集團資產，康和和鄭大宇都曾為此極力澄清；4月間，大慶證券董事長黃谷涵以「乾坤管理顧問公司」收購康和證券股權逾兩成，康和證券懷疑大慶想借名插旗董事席次，但金管會認無具體事證難證明；7月，康和改選董事11席都由公司派拿下，市場派全軍覆沒。

▲告訴人自己研判公務用車被裝GPS，可能和經營權之爭有關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這起GPS案是在2021年1月間，康和證券傳出有家族股東內鬥，經營權恐生變之初，當時是鄭大宇的司機發現，董事長作車底盤，被人偷偷安裝了GPS定位器，告訴人懷疑GPS是在2020年12月間被偷裝的，可能和康和證券經營權之爭有關，希望檢警能幫忙找出幕後藏鏡人。

不過警方在GPS發訊器，以及車體周遭採集跡證，都沒有發現指紋、皮屑等可供比對的檢體，只能從GPS所使用的電話門號來追查，發現門號申登人是1名外籍船員，且早在2019年，就由于姓男子以代辦人身分向電信業者申辦，將于男依妨害秘密罪嫌移送法辦。

但是于男矢口否認曾申辦門號來跟蹤大老闆，堅稱完全不知道自己的名字為何會在申辦單上，檢察官調查，于男在2019年正因毒品案件，在宜蘭監獄服刑，直到2020年才獲得裁定假釋付保護管束，因此排除于男申辦門號的可能性，先以罪嫌不足為由處分不起訴于男，將由警方持續追查到底是誰在鄭大宇車上偷裝GPS。

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