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時尚歐巴領包裹「越光寶盒」降臨　女店員眼神確認「一句話」破梗

▲廖先生到商店確認包裹，條碼一刷需收費888元，內容物竟寫「越光寶盒」，女店員念出來抬頭疑惑看著廖先生，兩人尷尬面面相覷。（圖／廖先生提供）

▲廖先生到商店確認包裹，條碼一刷需收費888元，內容物竟寫「越光寶盒」，女店員念出來抬頭疑惑看著廖先生，兩人尷尬面面相覷。（圖／廖先生提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情期間少出門普遍民眾網購頻率激增，雲林縣一名廖姓男子素有網購習慣，上個月底收到包裹到店簡訊，不疑有他到店取貨，女店員找出包裹條碼一刷，需收費888元之外，包裹名竟是「越光寶盒」，店員疑惑抬頭與廖先生對看差點笑出來，兩人對包裹產生疑惑，最後店員提醒廖先生，可能是詐騙包裹，建議退回。

居住斗六市打扮時尚帥氣的廖先生（51歲），疫情前時常購物於百貨公司或精品店，三級警戒後除了工作必須，休閒性的外出購物減少了，平時就有網購習慣的他這段期間網購頻率更是增加，疑似因為如此遭到不肖歹徒盯上，寄出「幽靈包裹」小額收費，意圖騙取廖先生付費取貨。

▲廖先生到商店確認包裹，條碼一刷需收費888元，內容物竟寫「越光寶盒」，女店員念出來抬頭疑惑看著廖先生，兩人尷尬面面相覷。（圖／廖先生提供）

▲廖先生指收到商品到店通知，想了一下最近好像沒訂東西，也懷疑是自己買了什麼忘了，最後在25號包裹退回前決定到商店去看看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖先生指出，9月22日收到商品到店通知，指出物流配送包裹已送達便利商店，請於25日前領取，想了一下最近好像沒訂東西，也懷疑是自己買了什麼忘了，最後在25號包裹退回前決定到商店去看看，女店員找出包裹刷條碼，螢幕跳出需收費888元，包裹內容物竟寫「越光寶盒」，女店員念出來抬頭疑惑看著廖先生，兩人尷尬面面相覷。

廖先生說，當下直覺想到就是周星馳電影出現過的「月光寶盒」，感覺好笑，與店員同時對該包裹產生質疑，自己不可能訂奇怪的東西，但是有點好奇裡頭是什麼，本來想領來拆看看，卻遭女店員勸喊「不要領！」，女店員向他說，最近各地傳出許多包裹詐騙案件，如果可以確定不是自己訂購就不要領取，讓包裹隨物流退回即可，這也讓廖先生免去被騙888元。

▲廖先生到商店確認包裹，條碼一刷需收費888元，內容物竟寫「越光寶盒」，女店員念出來抬頭疑惑看著廖先生，兩人尷尬面面相覷。（圖／廖先生提供）

▲時尚熟男廖先生，平時打扮帥氣拉風，疫情前時常購物於百貨公司或精品店，三級警戒後除了工作必須，休閒性的外出與購物都減少了。（圖／廖先生提供）

廖先生提到，遇到包裹詐騙不是第一次，曾經也是收到簡訊通知取貨，因包裹金額僅數百元，而抱著好奇的心態，付錢取貨想一睹內容物，拆開竟是一黑一白、2件品質極差且是小孩尺寸的T恤，也自嘲自己也是愛亂買，付錢取貨，莫名買到怪衣服，令他想起來被詐騙，不僅後悔也哭笑不得。

雲林縣刑警大隊副大隊長林振順表示，「幽靈包裹」案近期僅獲報1件。斗六警分局指出，常見網購詐騙大致分三種，「下訂匯款卻未到貨」賣家失聯、「內容物與訂單不符」為廉價仿冒品、「幽靈包裹」小額詐取包裹金額等。根據統計，自去年疫情發生到今年上半年為止，雲林縣網購詐騙案達240餘件，雖多已破案，但案件數較往常明顯增多。

▲廖先生到商店確認包裹，條碼一刷需收費888元，內容物竟寫「越光寶盒」，女店員念出來抬頭疑惑看著廖先生，兩人尷尬面面相覷。（圖／廖先生提供）

▲雲林警方指出，雲林縣網購詐騙類案達240餘件，雖多已破案，但案件數較往常明顯增多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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