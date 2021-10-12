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5倍變3倍！竹南小吃店收到去年振興券　業者怒PO監視器揪奧客

▲業者的小孩發現收到的竟是去年的3倍券後，相當自責與難過，媽媽得知後，更心疼與不捨自己的小孩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲業者的小孩發現收到的竟是去年的3倍券後，相當自責與難過，媽媽得知後，更心疼與不捨自己的小孩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1間小吃店，11日營業時因人潮眾多，竟有人拿著去年面額200元2張的3倍券充當5倍券消費；業者氣得將監視器PO上網，並表示「覺得小孩子不懂好欺負？面額不大，但小孩很自責，你們的行為傷到是我孩子的自尊！」此文也引發網友一陣撻伐，揚言要揪出這壞心的人。

臉書社團《我是頭份人》11日晚間PO出一段影片，以「我小孩犧牲假日來幫忙，卻收到這已過期的3倍卷！」為標題，提醒各商家注意，許多網友看到後，紛紛氣憤表示「這應該可以報警處理」、「故意挑正忙的時候」、「不行啊！這樣欺騙小孩的不懂」、「太過份了揪出來」等等言論。

▲▼警方提醒民眾5倍券與3倍券的不同處，也請民眾多多留意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方提醒民眾5倍券與3倍券的不同處，也請民眾多多留意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方提醒民眾5倍券與3倍券的不同處，也請民眾多多留意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不過令業者更難過的是，「我不知道妳們是不是刻意的，但我覺得應該是吧！覺得小孩子不懂好欺負？面額不大，但小孩很自責，你們的行為傷到是我孩子的自尊！」業者還說，因為目前只有收到這2張券，所以很確定是誰拿的，也請大家做生意之餘多注意，希望不要再有下個店家受害了。

竹南警方強調，雖然店家目前並無向警方報案，但轄區警方了解後，已積極介入調查；同時也呼籲商家，收取振興券時應注意圖案及日期有所不同處，才不至於發生誤收的狀況。

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