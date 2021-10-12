雲林縣府結合肉品市場創「雲饗豬」品牌　今啟動營運

記者蔡佩旻／雲林報導

國內養豬大縣雲林不僅嚴禁廚餘養豬，成立零瘦肉精聯盟，更創立「雲饗豬」品牌。今（12）日豬市吉饗雲饗豬展售教育館啟動營運同步亮相，由縣長張麗善、肉品市場總經理黃加安、轄內養豬業者、屠宰場及加工廠等貴賓揭幕，會中由縣長與轄內加工廠屠宰場簽署合作意向書，打造雲林豬肉的專屬品牌。

▲縣長張麗善、肉品市場總經理黃加安、轄內養豬業者、屠宰場及加工廠等貴賓揭幕，會中由縣長與轄內加工廠屠宰場簽署合作意向書，打造雲林豬肉的專屬品牌。（圖／記者蔡佩旻攝）



縣長張麗善指出，「饗」字，以盛宴款待賓客，「雲饗豬」品牌意味著雲林用來盛情招待賓客的首選食材和伴手禮，以最誠懇及熱情的態度推薦給大家「饗徹雲霄的美味」。從生產端、屠宰端、分切端均須經過嚴格產銷履歷認證，落實產品溯源，品質穩定又美味，政府拍胸掛保證，是PRO好食。

▲雲林縣政府結合肉品市場創立「雲饗豬」品牌，今日豬市吉饗雲饗豬展售教育館啟動營運同步亮相。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善 表示，「雲饗豬」獨特的地方在於無藥物殘留，在地取得零瘦肉精牧場；聽音樂長大，提供相關動物福利措施；加工業者需取得產銷履歷、CAS、HACCP、ISO22000，兩項認證以上；品牌認同精品版。

農業處長吳芳銘說明，縣政府與肉品市場合作豬市吉饗販售雲饗豬，歡迎各界老饕搭配5倍券消費，雲饗豬品牌目前已申請商標中，屆時會訂定申請授權的作業規範，有意願加入的廠商也歡迎跟縣府連絡。

▲雲林縣政府結合肉品市場創立「雲饗豬」品牌，今日豬市吉饗雲饗豬展售教育館啟動營運同步亮相。（圖／記者蔡佩旻攝）



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