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麻糬名店「幸福翔綺」遭詐！　品牌、8000萬房產被「整碗捧走」

麻糬名店「幸福翔綺」創辦人程珮綺（右）出面控訴，以張姓男子（左）為首的集團，用計謀將她的品牌掏空，甚至還將千萬房產侵吞。（圖／張文玠攝）

▲麻糬名店「幸福翔綺」創辦人程珮綺（右）出面控訴，以張姓男子（左）為首的集團，用計謀將她的品牌掏空，甚至還將千萬房產侵吞。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

曾因搶奪商標權而對兄姊提告的雲林名店「幸福翔綺-西螺麻糬大王冰上冰」老闆娘程珮綺，最近爆出遭人詐騙，資產全毀。程珮綺向本刊指出，她的友人張姓男子夥同兩名女子，以「協助經營、節稅」為由，侵吞她千萬營業額，並私下和分店房東簽約，換掉店面招牌自己經營；甚至假藉幫忙處理房貸，把她與先生所有的5棟價值約8000萬元的房產，過戶到張男名下，令她損失慘重。

「我們當時相信『人性本善』，覺得可以信任他們，但他們卻將我們吃乾抹淨，連一點東西都沒留。」程珮綺說，這一切就像以謀奪品牌為目標的「獵牌集團」一樣。

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「西螺祖傳麻糬大王冰上冰」由程珮綺父母創立，全家都投入生產，從1台餐車開始做起，甚至還到百貨設櫃。（圖／本刊資料照）

▲「西螺祖傳麻糬大王冰上冰」由程珮綺父母創立，全家都投入生產，從1台餐車開始做起，甚至還到百貨設櫃。

「西螺麻糬大王冰上冰」由程珮綺父母程伯齊、廖彩如創立，從1台在西螺大街小巷賣麻糬的餐車發跡，在雲林享有盛名。第二代3個孩子都繼承衣缽，各立品牌，其中以小女兒程珮綺所有的「幸福翔綺-西螺麻糬大王冰上冰」發展最好，最盛時在雲林有6處門市，並曾在台中新光三越百貨及台北誠品站前店設專櫃，還將產品推向網購、團購平台，官網曾號稱月營業額500萬元。

前年程珮綺為獨占西螺麻糬大王冰上冰的商標，向兄姊提告，程家老夫婦跳出來指責小女兒的不是，後來經家族協議，彼此取得諒解，品牌正統之爭才平息；沒想到時隔不久，程珮綺竟發生品牌及資產遭外人侵吞的慘事。

本刊調查，去年4月，程珮綺因為想將麻糬品牌拓展到電商平台，認識了張姓男子，雙方日漸熟稔，程珮綺對他也越來越信任。之後遇到疫情影響，導致資金周轉不靈，張男對程珮琪誆稱可以協助品牌經營，且利用人頭設立公司節稅，將自己的經營團隊引進到幸福翔綺公司中。程珮綺以為找到一根可以救命的浮木，沒想到根本是騙局一場。

原來，張男找來林姓女子以及乾女兒薛姓女子加入經營團隊後，得知程珮綺身揹千萬房貸，加上最近公司營業狀況不佳，於是趁虛而入，天天向程珮綺噓寒問暖，甚至聲稱可以幫忙處理房貸，要求程珮綺和其老公董淵翔將房產過戶到自己名下。

由於張男在雲林經營建設公司，程珮綺夫婦不疑有他，乖乖照做，不料，房屋過戶後，一毛錢都沒付的張男，竟對外聲稱「房子是用買的」。程珮綺得知遭詐後已經太遲，5棟價值8000萬元的透天房屋全被搬光，程珮綺現已對張男提出《侵占罪》、《背信罪》告訴，希望討回自己的資產。

不但麻糬品牌遭侵吞，程珮綺控訴張男以節稅為由，將她手中5棟市值共8000萬元的房產奪走。（圖／張文玠攝）

▲不但麻糬品牌遭侵吞，程珮綺控訴張男以節稅為由，將她手中5棟市值共8000萬元的房產奪走。

針對遭控掏空「幸福翔綺」品牌一事，張姓男子解釋說，當時幸福翔綺瀕臨倒閉，因為和程珮綺有私交才會幫助她，雙方談妥的合作方案，就是程珮綺將公司交給他經營，並在張男主導下生產麻糬。「我不但提供場地，還教給她經營策略，但最後卻被反咬一口，我真的很心寒。」

至於遭控侵吞房產一事，張男則說，「她（程珮綺）的５棟房產，都是貸款買的，財務狀況可說是負債累累，公司沒有賺錢，她也沒錢繳房貸、債務，是我們這邊協助她將房子賣掉還債。」此外，張男也強調，賣屋時雙方都在場。

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