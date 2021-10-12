國旅券首批幸運兒今出爐！中獎號碼不回流　今未抽中還有三次機會

▲國旅券今抽出的中獎號碼不回流，已登記的民眾還有三週中獎機會。（圖／記者黃克翔攝）



記者許維寧／台北報導

交通部配合振興五倍券上路，加碼推出240萬份千元國旅券於四周週週抽、週週送，今（10/12）上午首抽60萬份，身分證抽出末兩碼，身分證尾數為21、32、98、67、97者，或身分證末三碼為410的登記者即中籤，下午17時可於國旅券平台查詢。今日抽過的號碼將被排除，已登記但未抽到的民眾則還有三次機會。

交通部觀光局今舉行國旅券首抽記者會，以0至99號彩球隨機抽出民眾身份證末兩碼，號碼分別為21、32、98、67、97，因人數未達60萬，最後再加碼抽出三碼410，共計抽出60萬3394位幸運兒。民眾於今天傍晚17時可至振興五倍券平台查詢，並同步發送簡訊通知中獎民眾，並於本週五開放中獎民眾領取。

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交通部觀光局局長張錫聰於會後接受媒體聯訪時表示，下一次抽獎為10月19日和10月26日，最後一次則在11月2日，已登記還沒中獎的民眾還有三次機會。240萬份抽完為止，希望能與五倍券相輔相成，抽中「國旅券」的民眾為240萬，但預計中獎民眾也會帶家人出遊或呼朋引伴，應該會有雙倍效益。

張錫聰也說，今天抽中者，身分證尾數號碼就會被剔除，不會再重複抽國旅券，登記民眾只會中獎一次。技術單位希望抽籤做法公正，直到讓240萬抽完為止。

交通部觀光局搭配行政院振興計畫，推出1千元面額國旅券，限量240萬份。9月22日至10月29日起開放於「振興五倍券平台」數位綁定，今日起每周二上午抽籤，共抽4周、每次抽出60萬份。今天展開一波抽獎，接下來連續三週每週二各再抽出60萬份，民眾若要參加抽籤最晚需於10月29日完成登記，才來得及趕上11月2日最後一次抽籤。