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開放全國「慢性病房」探病！指揮中心公布3條件：每次最多2訪客

▲臺大醫院雲林分院每日開放兩時段探病、每位住院病人每次至多2名訪客、限陪病1人，進出醫院必須佩戴口罩、量測體溫、告知旅遊史、實名制。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲指揮中心開放慢性病病房探病。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，本土疫情趨緩，除原先已開放探病醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者得探病外，已函文給各縣市政府轉知各醫療院所，有條件開放全國醫院慢性病房探病。

指揮中心今表示，探病者須符合3大規定，包括「探病者須不具COVID-19相關症狀」、「未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史」，且「進入醫院務必全程佩戴口罩及落實手部衛生」，至於探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。

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▲▼有條件開放慢性病房探視。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布有條件開放慢性病房探視。（圖／指揮中心提供）

而所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明，若「完成完整COVID-19疫苗接種(已完成疫苗應接種劑次並達14天以上」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」得不採檢。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。另醫院相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。

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