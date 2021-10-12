「圓規」吹強風...北市路樹倒塌壓轎車畫面曝！情侶驚魂

記者邱中岳／台北報導

圓規颱風外圍環流挾帶強風豪雨，北市多處路樹倒塌，11日下午4時許，大同區1棵路樹因不敵強風倒塌，壓到行進間的小客車，車上2人當場傻眼，警消獲報後也緊急到場，所幸2人並無大礙自行就醫，另外車頂受損立刻進場修復。

警方指出，圓規颱風帶來強風豪雨，11日下午4時許，大同區寧夏路、涼州街口發生路樹倒塌意外，當時25歲羅姓男子駕車載27歲的鄭姓女友準備前往西門町，卻在右轉時被路樹壓住，整台車頂幾乎凹陷受損。

▲北市路樹倒塌，當場壓住1台轎車，所幸車上2人輕傷，過程也被監視器錄了下來。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後到場，2人表示並沒有明顯傷勢，只有被樹枝擦傷肢體，最後自行前往馬偕醫院擦藥，警方也找來吊車，協助被壓住的車子脫困，整台車頂凹陷立刻拖往維修廠進行維修。

▲北市大同區路樹被強風吹垮，當場壓住行進轎車，一台左轉貨車見狀緊急煞車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器，發現當時羅姓駕駛右轉時，路樹被強風吹襲，整棵樹剛好壓住轎車，正巧1台貨車要左轉，也被嚇到當場急剎，所幸當時並未有人受傷嚴重，相關單位也前往清除倒塌路樹。

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