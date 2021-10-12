酒駕女遭攔查失控！持水果刀欲自殘　警制止手指被劃傷

▲張姓女子酒後騎機車被三分局警方攔查，竟持水果刀自殘，還劃傷員警手指，罪加一條。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分海南派出所巡邏員警，11日晚上8時許在安南區安中一路路段，發現58歲張姓女子疑似酒後騎機車，員警加以攔查，對張女實施呼氣酒精濃度測試，酒測值高達0.53mg/l，警方即欲進行逮捕，但張女竟持水果刀意圖自殘，員警制止時被劃傷手指，全案依公共危險、妨害公務罪嫌送辦。

三分局警方指出，員警見張女持刀欲自殘，立即上前拉住張女雙手阻擋其自殘行為，並請求警力支援，而在阻擋過程中，1名員警右手尾指不慎遭張女割傷，但張女仍不斷掙扎並不願把刀放開，直待支援警力到場後才將刀奪下，並將張女逮捕解押回所偵辦，全案訊後依妨害公務及公共危險罪嫌移送法辦。另受傷員警右手小拇指遭刀劃傷造成約2公分裂口，已至安南醫院包紮縫合，幸無大礙。

市警三分局對於受傷員警勇於任事，因公受傷表達肯定及不捨，另對於張女酒後駕車及不理性的妨害公務行為，絕對依法嚴辦，並呼籲民眾飲酒過量的脫軌行為，將傷害自己及違害他人，也必當承擔相關後果。

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