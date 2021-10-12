運將遭土石活埋！「砂石場側牆是鐵皮浪板」里長嘆：根本支撐不了

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市龜山區東萬壽路一處砂石場今（12日）凌晨4時37分許發生土石坍塌意外，事發當時一輛計程車正好經過，56歲戴姓駕駛當場被從天而降的大堆土石活埋，經警消救出後已經明顯死亡。對此，龜山區龍壽里里長陳水賓出面喊話，除了要求勞檢處一定要廠方做好安全維護，更表示該砂石場側牆僅以鐵皮浪板支撐「根本支撐不了」！





▲▼針對砂石活埋運將案，龜山區龍壽里長陳水賓（藍衣）出面喊話。（圖／記者沈繼昌攝）

警方調查，戴男從事計程車業多年，家住桃園，每天開車前往台北市載客，怎料，今日凌晨4時許開車行經東萬壽路時，一旁砂石場擋土牆卻突然崩塌，大量土石瞬間傾瀉而下，造成戴男當場連人帶車遭到活埋。警消到場後，立即請求重型機具支援開挖，但戴男被救出時，已因遭土石重壓、爆頭慘死，後續遺體送往桃園殯儀館，等待檢察官相驗

對此，龜山區龍壽里長陳水賓出面喊話，表示勞檢處人員一定要廠方做好安全維護工作，因為砂石場常常發生砂石飛揚的情形，影響人車通行，此外，里民也多次反應，砂石場側牆僅以鐵皮浪板支撐砂石「根本支撐不了」，果真發生意外。

目前警方初步調查，發現砂石場堆土區設備老舊，研判應是意外肇因，後續將報請檢察官相驗，並通知砂石場負責人到案，全案依業務過失致死罪偵辦。至於詳細情形，仍有待調查釐清。

▼戴男遭土石活埋身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

