20元麵線哪裡有　北港知名「阿豐麵線糊」還加蛋

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院主計總處主計長朱澤民昨（7）日於立院備詢，被問及「知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢」，當場秒答「20元」，引起各界論議，雲林縣議員蔡岳儒今天在臉書PO文，指「北港麵線糊泡蛋」就賣20元。

▲「20元麵線」在哪裡？雲林縣議員蔡岳儒PO文，在地美食「北港麵線糊泡蛋」就賣20元。（圖／雲林縣議員蔡岳儒提供）

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主計長朱澤民蚵仔麵線一碗20元，引起各界討論，許多網友也在網路討論各地蚵仔麵線價格、配料等，更找到台北一家老攤也賣20元，無獨有偶，雲林縣議員蔡岳儒也利用機會，在個人粉專介紹北港銅板美食「北港麵線糊」。

雲林縣議員蔡岳儒PO文，「20元麵線」在哪裡？雲林北港在地美食「北港麵線糊泡蛋」就賣20元，找不到20元麵線的朋友，趕快到北港吃銅板美食「北港麵線糊泡蛋」。也提到，北港麵線糊不同於其他地方的紅麵線，北港是白麵線，吃法也很獨特，熬煮成糊狀後拌進一顆生蛋黃，淋上滷肉及滷蛋白，不僅北港人愛吃，許多老饕慕名品嘗。

▲北港麵線糊不同於其他地方的紅麵線，北港是白麵線，吃法也很獨特，熬煮成糊狀後拌進一顆生蛋黃，淋上滷肉及滷蛋白，不僅北港人愛吃，許多老饕慕名品嘗。（圖／雲林縣議員蔡岳儒提供）





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