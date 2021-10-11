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僅1.77％中籤率！大稻埕煙火「限量1500抽籤名額」　逾8.4萬人搶登記

▲大稻埕情人節煙火。（圖／記者林敬旻攝）

▲2020年大稻埕情人節煙火。（資料圖，非文中今年活動照片／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，每年農曆七夕前周末假日舉辦的大稻埕情人節煙火，今年延至10月16日晚間7時至9時在延平河濱公園登場，本次活動限量1500個抽籤名額，1人中籤2人同行，因此總計3000人能進場，預約登記時間於10月10日晚間11時59分止，已有8萬4618人登記抽籤，以1500個抽籤名額來計算，僅只有1.77％的中籤機率。

為兼顧防疫及經濟發展，也希望帶給市民在疫情期間一些小確幸，台北市副市長蔡炳坤10月4日宣布，大稻埕情人節煙火照常舉辦，但實施人流降載，並採取預約制度，民眾可於10月7日上午9時起至「台北通」APP預約登記，登記時間至10月10日晚間11時59分止，並透過電腦程式自動抽籤，系統將於10月12日上午10時抽出1500個名額，1人中籤，2人同行，因此總計3000人能於延平河濱公園觀賞煙火。

▲▼即日起至10月16日，與大稻埕公園或永樂廣場之裝置物拍照打卡，有機會獲得大稻埕情人節活動大禮包。（圖／台北市觀傳局提供）

▲即日起至10月16日，與大稻埕公園或永樂廣場之裝置物拍照打卡，有機會獲得大稻埕情人節活動大禮包。（圖／台北市觀傳局提供）

台北市觀傳局表示，中獎民眾的入場憑證會逐序派送至「台北通」優惠券票夾，並同步推播通知中籤民眾，民眾可於10月12日12時確認票夾是否有入場憑證，10月16日當天憑「台北通」入場憑證進場，且現場會發送2人共用的野餐墊，在維持社交距離之下，民眾可於指定範圍內擺放野餐墊並席地而坐。

面對大稻埕情人節煙火的預約登記截止，北市觀傳局11日向《東森新媒體ETtoday》指出，最終統計有8萬4618人來登記抽籤，系統將於10月12日上午10時進行抽籤，共計1500組（1人中籤、2人同行）、3000位民眾可憑「台北通」入場，換算下來僅只有1.77％的中籤率。

北市觀傳局長劉奕霆指出，北市仍有許多地方看得到煙火，建議民眾也可至北門廣場或大稻埕街區巷弄觀賞煙火。

▼即日起至10月16日北市府觀光傳播局與在地商圈、產業聯手推出「與我的老派情人，大稻埕散步地圖」活動，集結32家大稻埕店家推出專屬優惠期間限定商品。（圖／台北市觀傳局提供）

▲▼即日起至10月16日北市府觀光傳播局與在地商圈、產業聯手推出「與我的老派情人，大稻埕散步地圖」活動，集結32家大稻埕店家推出專屬優惠期間限定商品。（圖／台北市觀傳局提供）

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