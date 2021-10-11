巴西總統又被擋！沒打疫苗不能進場看球賽　氣飆「為何要這樣」

▲巴西總統波索納洛。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西新冠死亡人數突破60萬，但總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍堅持不打疫苗。繼上月在美國紐約餐廳拒於門外，他10日表示，他被禁止觀看足球聯賽，因為主場的桑托斯足球俱樂部不允許未接種疫苗的球迷進入球場。

這場球賽由桑托斯（Santos）出戰格雷米奧（Gremio），是自疫情爆發以來第一場允許球迷進場觀看的足球比賽；依據當地政府最新政策，各大球場可開放30%的座位。桑托斯足球俱樂部規定，只有接種過疫苗或PCR檢測呈現陰性的人才能入場。

波索納洛10日透過影片表示，「我想看桑托斯的比賽，他們告訴我，『你必須接種疫苗』，為什麼要這樣？」

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado.



“Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021

身微狂熱足球迷的波索納洛周末來到桑托斯附近，但消息指出，目前不清楚他是否曾經試圖進場看球賽，或者這只是他對疫苗護照需求的不滿抱怨。桑托斯發言人表示，總統團隊並未與俱樂部接洽，所有球迷都必須遵守國家公衛規定。

波索納洛宣稱因已經感染新冠，體內有抗體，拒絕接種新冠疫苗，鼓勵他人仿效這種做法。如今，巴西境內超過60萬人死於新冠，而他則因處理新冠疫情的方式接受參議院調查。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜