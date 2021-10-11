戴口罩、堵邊境防新冠　麻疹、德國麻疹疫情也歸0

▲戴口罩防新冠肺炎，一般傳染病病例也大幅減少。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

防堵新冠肺炎疫情擴散，我國採取嚴格邊境管制且要求國人戴口罩，不僅成功抗疫，流感病例大幅減少，麻疹、德國麻疹甚至0確診，百日咳則從前年32例減少至僅有5例；台灣一直對抗的結核病，去病例7823例，今年至今僅通報4986例。

衛福部法定傳染病統計顯示，長年皆有通報病例的麻疹和德國麻疹去年都是0確診，今年仍無通報個案。小朋友常見的流行性腮腺炎案例連三年下降，前年594人，去年498人，今年目前累計330人。常發生在兒童身上的百日咳，前年仍有32例，去年減少至5例，今年仍無通報病例。

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根據疾管署官方網站，麻疹傳染力極強，可經由空氣、飛沫或接觸病人鼻咽分泌物而感染，往年疾管署發布麻疹境病例，會一併公布其活動史，規格如同現今面對新冠肺炎。

疾管署也常呼籲，預防麻疹應戴口罩以降低病毒傳播的風險，並接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹（MMR）混合疫苗，同時避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區。

人類對抗結核病數個世紀，台灣極力防治下病例逐年減少，2018年有9179例、2019年8732例，2020年7823例，今年累計通報4986例。

疾管署指出，這些疾病與空氣、飛沫傳染有關，出入人多場合戴口罩可降低傳播風險；這兩年我國嚴管邊境，境外移入病例大減，國內就不容易出現個案。