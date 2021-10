埃及上萬盒國藥疫苗被遺棄　「直接扔水溝」超扯畫面曝！3人遭逮

▲埃及大量疫苗被遺棄。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

埃及檢方10日證實,多達1萬3412個盒裝的中國國藥疫苗被遺棄在一處污水溝,總價值超過500萬埃及鎊(約新台幣900萬元)。經追查,埃及當局發現埃及生物製品和疫苗控股公司的藥劑師、倉管人員、運貨司機涉有重嫌,3人已被逮捕。

綜合路透、今日埃及報導,該批疫苗原本要配送給開羅以南220公里的明亞省首府明亞市的衛生局,但日前卻被人發現,明亞市北邊的貝尼邁扎爾有大量未使用過的新冠疫苗被棄置在一處小型污水溝。依據當地居民拍下的畫面,成堆的白色盒子散落在污水溝。這段影片隨即在網路上瘋傳,引發各界關注。

Local villagers in Upper Egypt have found a large number of doses of the Chinese COVID-19 Sinopharm vaccine dumped on a small wastewater canal in a village of Bani Mazar city, Minya governorate.



Details at: https://t.co/VupfLRUeEl#EgyptToday #Egypt| #مصر #فيروس #كورونا #المنيا