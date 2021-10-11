拚國會外交！游錫堃設「小外交部」　疫情後擬出訪歐洲、日本

◎採訪：徐政璿、林銘翰、楊蕓、呂晏慈

◎攝影：屠惠剛、宋良義、黃國霖

文／楊蕓

去年9月1日，捷克參議院議長韋德齊率團參訪立法院，在議場演說的尾聲以中文高喊一句「我是台灣人」讓許多台灣人相當振奮。

立法院長游錫堃上任後積極推動國會外交，無奈因疫情受到了不小影響，但國會外交的工作並沒有因此停滯。他接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，待疫情趨緩，除了回訪捷克，也考慮出訪日本，另外，目前臨時性編組的「國際事務小組」也有望正式成立國際處，作為立法院中的「小外交部」。

韋德齊去年9月在國會發表演說，不僅是打破45年來，再次有外國議長在立法院議場發表演說的紀錄，也是非邦交國議長中第一人。游錫堃表示，韋德齊訪台之後，曾兩度來函邀訪，沒想到疫情持續到現在都還未結束。

▲捷克參議院議長韋德齊伉儷等人參訪立法院。（資料照／記者林敬旻攝）

疫情雖讓出訪計畫被迫暫緩，但國會外交並沒有因此中斷。游錫堃提到，很可惜有些計畫受疫情影響無法實現，不過，今年7月29日他線上參加「台美日國會議員戰略論壇」，這也是很有意義的進展，未來有機會輪到台灣舉辦。

游錫堃說，待疫情告一段落，除了安排訪問韋德齊議長外，他身為台日國會議員友好協會會長，也將會考慮出訪日本。

▲捷克參議院議長韋德齊伉儷等人參訪立法院。（資料照／記者林敬旻攝）

游席堃相當重視國會外交，上任後設立「國際事務小組」，蒐集國際輿情資料供立委問政參考，立委出國考察時也能協助安排行程。

游錫堃表示，過去若委員出訪、索取資料都要透過外交部，現在立法院設有專責的國際小組，可定期搜集國際輿情，也方便委員索取資料，未來也會與美國智庫、國會助理等建立關係，這對所有立委在進行國會外交時能提供很大的幫助。游錫堃也預告，目前是臨時性任務編組，如果大家取得共識，未來希望能正式成立「國際處」。

▼立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）