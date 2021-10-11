直擊／立法院長辦公室首曝光　游錫堃愛書全都露、防疫小物上桌

◎採訪：徐政璿、林銘翰、楊蕓、呂晏慈

◎攝影：屠惠剛、宋良義、黃國霖

文／呂晏慈

立法院長游錫堃從政超過40年，是台灣民主化後唯一一位擔任過行政、立法院兩院院長的政治人物，他30日接受《東森新媒體ETtoday》專訪，辦公室首度在鏡頭前曝光，書櫃上擺滿近期閱讀的各色文史書籍，房間角落還擺了一套毛筆組，他透露自己空閒時會翻翻書、寫寫毛筆字舒壓。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃的辦公室一塵不染，牆上並未掛任何一幅字畫，辦公桌後頭則有一幅巨幅世界地圖，正面的沙發區則是台灣地圖，書櫃上陳列大量立法院公文書，也擺滿了近期閱讀的文史書籍，辦公桌除了立法院配備的桌機外，還有一台筆記型電腦。

游錫堃笑說，他經常使用筆記型電腦，幕僚多透過Line或Email傳送資料給他，他再用電腦看資料，同時也有許多紙本公文，看過之後就放在辦公桌上專門的位置。

游錫堃透露，平時在工作空檔，也會透過翻翻書、寫寫毛筆字舒壓。他的弟弟是書法家游錫賢，曾經多次展出書法作品，而立法院第二會客室就掛著一幅《道德經》第66章書法作品，內容「江海所以能爲百谷王者，以其善下之，故能爲百谷王」，最後註解「立法院匯聚民意猶如百谷王」，他的辦公室也放了一組毛筆，作為「舒壓小物」。

「我平常都亂看（書）」，他開玩笑說，自己大部分藏書都在家裡，除了近期剛出版的《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》，最近在看《逆轉的東亞史》系列叢書。聊起書，游錫堃話匣子打開滔滔不絕說，這本書很有味道，「作者認為商、周是受到西亞文明影響⋯⋯」。

除了看書以外，游錫堃補充，平常空閒時也會開手機看看孫女的照片，他的孫女已兩歲，兒子一家3口不在台灣，「因為他們在那麼遠，所以沒有機會見面」，只能透過照片跟視訊互動。談及家人，游錫堃瞬間變成「孫女傻瓜」，拿起手機秀照片：「這張就是她在外面走路、在外面玩，這影片是她在（看電視）學習」。

話及至此，他突然語帶哀怨地說，「假日的時候會跟我兒子、媳婦視訊，但是她（孫女）都不太理我們，我跟我太太要跟孫女講話，她都不太理我們，因為她可能還不太認識我們」。

防疫期間，游錫堃每天都會從家裡戴口罩來上班，同時也在皮包、辦公室都放了口罩備用，他特別在辦公室內的會客桌擺上各色紀念口罩，「我們要推動國會外交，有時候要在Facebook、Twitter發一些跟國際有關係的推文，可能要拍照，就會拿這個來戴。」

▼立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）