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游錫堃曝民進黨組黨秘辛　「重回1986年我也會做同樣決定」

採訪：徐政璿、林銘翰、楊蕓、呂晏慈
攝影：屠惠剛、宋良義、黃國霖

文／林銘翰

今年是民進黨創黨35週年，立法院長游錫堃日前發行新書《衝破黨禁1986》，以口述的方式娓娓道出創黨前的關鍵10日。游錫堃接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，他認為這是一種使命，因此才會義無反顧、想辦法去衝破阻擋，如果現在讓他重回1986年，「我還是會做同樣的決定」。

組黨前一晚把家人帶到台北　重回1986年仍會做同樣決定

游錫堃出身自宜蘭農家，因而獲得「水牛伯」的稱號，他是民進黨創黨小組成員之一，在1980年代初進入政壇後，曾先後擔任過台灣省議員、宜蘭縣長、行政院副院長、總統府秘書長、行政院長等重要職務，現為首次擔任立法院長。

游錫堃還原，1986年9月27日的晚上，那天是民進黨組黨的前一晚，他就已經策劃要在9月28日組黨，但是在爆發美麗島事件之後，有的人被抓了家裡的人還不知道，例如美麗島雜誌社發行人姚嘉文，當時在下樓後「人就不見了」，等到家裡的人接到通知的時候，已經是2個月之後了。

他透露自己在9月27日那天的當晚，就把太太跟兩個兒子接到台北來住，一家人就住在那時候的議員會館，一間房只有兩張單人床，「我們四個人就是睡那兩張單人床，預備在928組黨之後，如果抓人讓太太孩子能夠看到」。

至於是否向家人說明自己的行動，游錫堃說，他在前一晚並沒有跟家人透露，因為不希望讓他們擔心，「遇到了沒辦法，但不要讓他們擔心」，以6年前發生的美麗島事件為例，當時為首的施明德被判無期徒刑、黃信介被判14年，另外包括林義雄、陳菊、姚嘉文則都被判了12年。

游錫堃說，若讓他重回1986年，自己還是會做同樣的決定。

民進黨創黨並非國民黨默許

此外，外界也有一派說法認為，民進黨之所以能夠順利組黨，是因為當時的國民黨政府默許，游錫堃則表示，當時他擔任黨外後援會的召集人，包括開會、組黨的地方及相關文件都是由他準備，直到9月27日促成一個預備會議，而且在組黨以後沒有抓人、大家都安全了，才傳出一種聲音，認為當時是前總統蔣經國默許的。

游錫堃指出，因為當時還是戒嚴，消息來源有限，加上那時候也沒有網路，不管是黨禁還是報禁，要在媒體上看到相關的新聞很困難，基本上也不知道蔣經國的態度如何，「就覺得他沒有抓人有一點奇怪，讓民進黨組黨成功」。

游錫堃說明，直到2018年1月1日有一篇新聞報導，在蔣經國逝世30週年的一場研討會上，有人提到民進黨在圓山飯店宣布成立以後，蔣經國是經過主任報告才知道消息，在這次出版的《衝破黨禁1986》中也有一篇訪問，也可以證明民進黨組黨，並不是蔣經國默許的。

談及民進黨的黨名，游錫堃還原，當年是在7月3日由費希平召集，並且經過傅正促成的，當時有一個「10員秘密組黨小組」，每個禮拜五都會開一次會，一共開了8次，而自己就是其中一員，當時大家有一個約束，就是「都不能告訴太太」。

游錫堃指出，當時小組就有討論到黨綱及黨章，黨的名稱也是在小組做決定，當時有人提議叫「台灣民主黨」、「進步黨」、「民主黨」等都有，後來大家有共識，未來的名字就是「民主進步黨」。

游錫堃說，當時就是因為這樣，他在9月27日促成一個組黨預備會議，也是由費希平擔任主席，在那天就決定明9月28日要組黨，就委託前台北縣長尤清提案，黨名則用口頭建議，就委託現任駐日代表謝長廷做口頭建議，都是在那天下午安排的。

▼立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院長游錫堃專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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