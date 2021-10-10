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游錫堃：2021年是哀傷與喜悅交織的一年　民主是台灣的百年基因

記者林銘翰／台北報導

雙十國慶大會今天正式登場，立法院長游錫堃表示，2021年是哀傷與喜悅交織的一年，「台灣民主，百年追求，民主是台灣的百年基因」，感念百年來先賢前輩的犧牲奉獻，更重要的是感謝台灣全體國人及朝野各黨派，對民主自由的堅持。

「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」10日上午在總統府前登場，今年的國慶主題為「民主大聯盟，世界加好友」，游錫堃以慶籌會主委的身份就「民主，是台灣的百年基因」為題致詞，並以「疫情終逆轉」、「奧運奪榮耀」、「世界加好友」、「百年拚民主」等4大主軸，敘述台灣因民主而團結度過難關，也因民主而成為國際不可或缺的一份子。

游錫堃開場時向全國醫護、防疫及軍警消人員致敬，也感謝全體國人共同努力、中央及地方政府與立法院跨黨派合作，讓疫苗覆蓋率持續提升、紓困持續進行，疫情終逆轉。

游錫堃表示，我國國手在2020東京奧運打破多項賽事紀錄，締造台灣有史以來最佳奧運成績，除了台灣人倍感光榮，也獲得地主國與各參賽國家選手的肯定，顯現台灣一直以來，自由、民主、開放、友善的軟實力與其他國家交往的成果，而在全球疫情嚴峻之際，台灣援助世界的善意也獲得各國回贈疫苗的舉動。

游錫堃強調，今年的國慶主題為「民主大聯盟，世界加好友」，是一種價值的選擇，應由自由民主理念的國家結為夥伴，互助扶持，並援引「今年聯合國有13個友邦發言挺台為4年來最多」、「自由潛水世錦賽10多個國家主動撤下國旗力挺台灣」等例子，顯見民主價值讓台灣不可或缺。

游錫堃也提到，今年正逢台灣議會設置請願運動、台灣文化協會成立100週年，影響深遠，也因百年來先賢前輩的犧牲奉獻，成為台灣人的民主基因，感佩總統蔡英文的卓越領導，帶領台灣以民主屹立國際，更重要的是台灣全體國人及朝野各政黨對民主自由的堅持，努力實現蔣渭水「台灣人樂為世界人」的理想。

▲▼ 110年國慶大會，大會主席立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

以下為游錫堃致詞全文：

「民主，是台灣的百年基因」

敬愛的各位貴賓、各國友邦代表、各位歸國僑胞、各位防疫英雄、全國各位鄉親父老，各位女士、各位先生，大家好(華語)、大家好(客語)、大家好(台語)、mali mali masalu ！

今天是中華民國110年國慶，在國慶大會的會場，青天白雲，陽光普照，象徵著中華民國台灣國運昌隆，我以大會主席身分，歡迎各位嘉賓蒞臨！也藉此祝福各位歸國僑胞、全國鄉親，在現場和透過影音直播收看的各位觀眾朋友，假期快樂！
首先，我要代表大會向全國各地的醫護、防疫、警消人員和國軍致敬，感謝您們幾年來不分晝夜用生命和專業守護人民、捍衛台灣，我們今天才得以如期舉辦國慶盛會，現在，我要請大家一起，用最熱烈的掌聲來表達我們最誠摯的感謝！

2021年是哀傷與喜悅交織的一年。

COVID-19自去年武漢封城到現在，全球確診病例已經超過2億3千萬人，死亡人數也達480萬，國內也有844人離世，令我們時刻感到哀傷！去年，台灣超前佈署，在逆境中走出一片天，不僅有效控制疫情，還有餘力援助其他國家，向世界傳達「TAIWAN CAN HELP」的善意，被國際視為民主抗疫典範。今年五月間，疫情突然急遽升高，進入第三級警戒。令人安慰的是，經過全體國人的努力，中央及地方各級政府與立法院各黨派委員的合作，疫苗覆蓋率不斷提升，紓困持續進行，疫情終於逆轉。

就在國內疫情驟升的階段，我們的國手們，在東京奧運競技場上，打破多項紀錄，締造了台灣有史以來最佳的成績。奧運英雄們奪得兩金、四銀、六銅的卓越表現，讓國人在螢幕前喜悅歡呼、倍感光榮。而台灣國手們的表現，不但贏得地主國的尊敬，也獲得其他國家選手的鼓勵與肯定，在在顯現了台灣一直以來，自由、民主、開放、友善的軟實力與其他國家交往的成果。這場東奧賽事，結結實實地鼓舞了台灣人的士氣，讓我們更加團結、更加自信。

最近幾年，全球民主版圖出現萎縮的現象，香港、緬甸、阿富汗等地有脫離民主陣營的跡象，尤其「一帶一路」所及之處，民主自由顯現倒退，集權的暗黑勢力無所不在。然而台灣在蔡總統傑出的領導及全體國人努力之下，國際能見度大幅提升，抗疫及經濟表現國際注目。2020年經濟成長率3.1％，今年上半年經濟成長率高達8.34％。在「民主指數」與「自由指數」的評比方面台灣也名列前茅，根據「經濟學人資訊社」公布的「2020民主指數」，台灣高居東亞之冠。人權組織「自由之家」公布的「2021全球自由報告」，台灣排名亞洲第二，在在證明台灣的韌性與優秀。

今年的國慶主題，是「民主大聯盟 世界加好友」。

何謂民主大聯盟？「民主大聯盟」也就是「民主同盟」。就是指一群以自由民主為核心價值的有邦交或沒有邦交的國家，彼此間沒有訂定國與國之間的盟約，卻基於政治理念與國際利益，主動相互扶持，相互協助度過各種難關的「無條約聯盟」。去年Taiwan Can Help台灣捐贈各國口罩，今年各國回贈疫苗，就是具體例證。

何謂「世界加好友」？這兩年，台灣除了與美國、日本的關係明顯深化之外，國際社會亦紛紛與我國「加好友」，澳洲、捷克、立陶宛、斯洛伐克、索馬利蘭等國家，也都以具體行動支持台灣，而今年聯合國有13個友邦挺台發言，是4年來最多。此外，各國國會提案、G7外長峰會支持台灣加入WHA等不勝枚舉，日前還發生「自由潛水世界錦標賽」10個國家主動撤下國旗一起聲援台灣。由此可見，「民主大聯盟，世界加好友」是一種價值的選擇，當全世界面臨前所未有的挑戰，台灣與信仰自由民主理念的國家結為夥伴，互助扶持、友善循環，這證明了德不孤必有鄰，也證明了「民主同盟」的存在，更證明了「民主，讓台灣成為國際社會不可或缺的成員」。

得道多助，失道寡助。台灣原本就具有堅強的自我防衛的決心與能力，數年來，「民主同盟國」並肩相挺，讓台灣「刺蝟戰略」的成形加快腳步。而在全球的安全戰略上，包括美日澳的元首峰會、美日元首峰會、G7領袖峰會、美韓元首峰會、歐日領袖峰會等也都一再強調台海和平與穩定的重要。甫上任的日本首相岸田文雄也直指「台灣處在民主對抗專制的前線」，並指出，一旦台灣發生事態，將遵循日本安全保障關連法進行因應。前兩天，澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）向美國為首的民主國家大聲疾呼，「此刻沒有什麼比聲援台灣更緊迫的事！」展現了「民主同盟國」守望互助的決心。而蔡總統最近也在國際期刊《外交事務》向世界公開宣告，「民主不容妥協，台灣在兩岸關係上的立場始終如一」、「台灣的未來由台灣人民透過民主的方式共同決定」，表達堅守民主的決心。

合抱之木，生于毫末，九層之臺，起於累土。今年是林獻堂先生領導「台灣議會設置請願運動」與蔣渭水先生設立的「台灣文化協會」100周年，「台灣議會設置請願運動」是台灣的「民主啟蒙運動」，「台灣文化協會」是台灣的「文化啟蒙運動」，兩者為台灣的民主自由整地、播種，影響深遠，使台灣人民在二戰之後，為爭民主而前仆後繼，終於衝破出解除戒嚴、國會全面改選、總統直選、三度政黨輪替的民主果實，讓中華民國台灣七十多年後的今天，能夠在國際上抬頭挺胸、不畏不懼，贏得了亞洲民主燈塔的雅稱，身為國會議長的我，也與有榮焉！

台灣民主，百年追求，民主是台灣的百年基因。我們感念百年來先賢前輩的犧牲奉獻，更重要的是感謝台灣全體國人及朝野各黨派，對民主自由的堅持。最後，敬祝中華民國台灣國運昌隆，各國與台灣邦誼長存，全國鄉親父老大家身體健康、萬事如意、平安順興、鴻圖大展！謝謝大家！

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