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太陽花突襲行政院案獲判無罪確定　魏揚：錯愕！有一點遺憾

▲▼太陽花學運三二三突襲行政院行動，更一審宣判，魏揚、律師尤伯祥等。（圖／記者吳銘峯攝）

▲魏揚認為宣判的結果，讓他有點遺憾。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間民眾突襲行政院，有部分民眾遭到法辦。其中學運領袖魏揚等人，在高院8日的更一審判決中，獲判無罪確定，魏揚表示，一開始聽到有點錯愕，後來更覺得遺憾。他認為本來有機會挑戰「煽惑他人犯罪」這個惡法，如今已經失去機會。

本案為2014年學運期間，群眾於3月23日突襲行政院。當時偵辦的台北地檢署一口氣起訴當時的學運領袖林飛帆、陳為廷、現任立委黃國昌等132名被告。而政權移轉後，民進黨撤回對大部分被告的告訴，但非告訴乃論罪的妨害公務、毀損公物等罪被告，無法撤回，由法院進行審判。其中323突襲行政院案一審判決11名被告有罪，其中3人犯「毀損公物罪」，8人犯下「妨害公務罪」，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金；另外包含學運領袖魏揚等10人無罪。

但案件上訴二審，二審除認定原本的11人有罪以外，還認定魏揚等7人另外犯下「煽惑他人犯罪」，其中魏楊、陳廷豪判刑4月，林建興、江昺倫判刑3月，劉敬文、柯廷諭、許順治（原本有罪11人之一）判刑2月，均得易科罰金。判決出爐後引起魏揚等人不滿，在庭外痛批司法。但全案經最高法院審理後，最高法院撤銷魏揚等7人有罪部分，發回高院更一審。

更一審法院審理後，8日做出宣判，更審法院認為當時行政院撤回告訴的效力，及於魏揚等7人的犯罪行為，因此這部分改以程序判決，諭知公訴不受理；合議庭還當庭宣示，魏揚等人部分不得再上訴，讓魏揚等人無罪確定。魏揚在判決後表示，有點錯愕，「開庭時律師提到可能最後會是這樣的狀況，但一聽到會覺得蠻錯愕的，打了這官司七年了，會希望有一個結果，最後沒有得到一個結果。」

魏揚另外也認為有點遺憾，因為不能挑戰惡法，「有一點遺憾，原本希望透過這個事件挑戰刑法的「煽惑他人犯罪」，甚至我們原本還以為有釋憲的可能。那當然這個不受理的結果，變成這個有問題的法律還是存在這個地方，只是說法官選擇一個繞過去的方式來處理。當然沒有做出有罪判決我們還是給予肯定，只是蠻遺憾的，最後無法去挑戰法律的問題。」

▼魏揚在突襲行政院案，終獲判無罪確定，走出法院。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼太陽花學運三二三突襲行政院行動，更一審宣判，魏揚、律師尤伯祥等。（圖／記者吳銘峯攝）

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