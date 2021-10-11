「美國漸把台灣視為實質國家」　游錫堃預測：10年內台美建交

◎採訪：徐政璿、林銘翰、楊蕓、呂晏慈

◎攝影：屠惠剛、宋良義、黃國霖

文／呂晏慈

美中台關係變化牽動區域敏感神經，立法院長游錫堃30日接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，在中美貿易戰使中美關係走下坡，同時台美關係升溫的趨勢下，美國逐漸將台灣視為「實質國家」來對待，研判自2018年至2028年間10年內，可以達成台美建交的目標，如此一來，美國才會在聯合國支持台灣。

游錫堃說，近年台美關係越來越好，可追溯至2016年川蔡通話，總統蔡英文致電時任美國總統當選人川普，祝賀他當選總統；2017年川普頒布任內第一份「國家安全戰略報告」，將中國列為美國的主要競爭者，成為美中關係走下坡的分水嶺。

游錫堃細數，2018年美國陸續通過《台灣旅行法》，在《亞洲再保證倡議法》重申「六項保證」，2020年通過《台北法案》、《台灣保證法》等友台法案。

「雖然美國還沒有在外交承認台灣，但漸漸把台灣當作實質國家來對待」，游錫堃指出，例如2020年5月時任美國國務卿蓬佩奧祝賀蔡英文連任就職，以「蔡英文總統」稱呼，2020年11月再指台灣不是中國一部分，持續釋出友台說法。

游錫堃分析，2021年美國總統拜登上任後，國務卿布林肯在聯邦眾議院聽證會稱呼台灣是「國家（country）」，4月國務院修改「對台交往準則」，解除過去美台官員不能互訪政府機構洽公的規定，直到6月7日3名跨黨派聯邦參議員訪台，宣布援贈台灣疫苗，甚至搭乘象徵國家主權的軍機來訪，降落在松山機場，等於不承認「一中原則」。

游錫堃指出，今年8月拜登在回應阿富汗事件影響時，將台灣與以色列並列，直言美國對台灣的承諾不會改變，此語顯示台美關係越來越好，美國漸漸以實質國家對待台灣。

至於未來是否有台美建交的可能？游錫堃表示，2018年10月美國前副總統彭斯在智庫哈德遜研究所發表演講，批評中國干預美國民主，他當時即研判應該號召全球台胞，尤其是在美台僑，應該想辦法從民間加速促進美國承認台灣，「美國如果承認台灣，才有可能在聯合國支持台灣」。

▼立法院長游錫堃專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

另對台美建交這目標是否有可能在拜登總統任內達成？游錫堃表示，2018年10月他稱台美建交是「10年內」的工程，以此推算，台美建交可以在2028年10月達成。