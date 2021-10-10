綠色鍊條鎖大門！竹市國民黨部最後一日　黨員掛牌抗議哭了

▲新竹市國民黨黨員今日齊聚黨部前，為黨部的最後一日畫下句點。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市黨部上午舉辦「黨部不再我心常在」活動，位在民富街的黨部建物因積欠薪資遭法院標售，被迫遷離現址，黨員們選擇在國慶日這天回到黨部前齊聚，除了緬懷過去，也互相激勵「有黨員的地方就是黨部，唯有團結才能越挫越勇、成長茁壯」。

前年10月被臨危受命接掌新竹市黨部的主委許修睿說，每一名黨員才是新竹市黨部的主人，雖然搬離現址，但是只要有黨員的地方，就是黨部的家，每一黨員都是行動黨部，同時呼籲國民黨記取歷史教訓，團結才是唯一的選擇，只要大家信念一致，一定可以重返執政。

不得已被迫離開，也讓回娘家的黨員們留下不捨的眼淚，活動最後，黨員們以象徵「綠色鍊條」鎖住黨部大門，一旁還掛上「獨裁清算」、「政治清算」、「強佔財產」等抗議標語。

▲▼用綠色鍊條象徵枷鎖，再掛上抗議標語，國民黨員們紛紛留下不捨的淚。

國民黨新竹市黨部佔地約300坪、有3層樓共近千坪，1981年成立後，歷經40年時光，今年7月被不當黨產委員會拍賣，第一拍就以高於底價5千萬多元的3.1億元順利拍出，未來市黨部會在農產運銷公司附近重新開幕，黨部被拍賣點交後，金額有8成會交由不當黨產會統一規畫，2成金額轉做國民黨退休員工權益促進會的退休金。

▲▼老黨員們回娘家，見見老家的最後一面，並互相勉勵，有黨員的地方就是黨部，只要團結、信念一致，一定可以重返執政。

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