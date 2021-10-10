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快訊／朱立倫轟蔡英文：不要再扭曲中華民國的歷史

▲▼國民黨主席選舉開票,朱立倫當選新任國民黨黨主席,晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

今天是中華民國110週年的國慶，國民黨主席朱立倫表示，應該捍衛中華民國、堅持自由民主，他也抨擊總統蔡英文，「不要扭曲中華民國的歷史、不要破壞中華民國包括歷任總統與國民黨先進們的心血努力」。

朱立倫國慶談話全文

今天是中華民國110年的國慶，110年前的今天在總理、我們的國父領導之下，革命先烈發起辛亥革命、武昌革命，推翻了專制，建立了中華民國。

這110年來中華民國在動盪、風雨當中仍然屹立不搖，在台灣，在我們先總裁保衛台灣、故主席經國先生領導之下建設台灣，一棒接一棒，我們是最愛中華民國、最愛台灣的政黨。

從創建中華民國，到保衛台灣、建設台灣，國民黨永遠站在民眾的最前端，為台灣這塊土地來努力。慶祝辛亥革命110年，慶祝中華民國國慶110年，我們更應該捍衛中華民國、堅持自由民主，我們永遠都是中山先生的信徒。

我們呼籲，呼籲不管在台灣、海內外，所有中山先生的信徒，都要捍衛中華民國，都要保衛我們的自由民主，更要堅定地守護我們所有民眾所期待的和平繁榮，兩岸都應該秉持這樣的精神，中山先生所創建的中國國民黨是捍衛中華民國的，中山先生所創建的中華民國是堅持民主自由的，這是我們每一位下一代永遠要記得的。

兩岸交流，要秉持尊重中山先生創建中華民國110年的事實，能夠相互尊重、相互交流，我們永遠都以中山先生信徒自居，也希望更多的年輕世代，如果你也愛中華民國、愛台灣、愛民主自由，就請加入中國國民黨。

如果你是失聯的黨員，也請回到中國國民黨。我們的「同舟計畫」，就是用國父所手書「同舟共濟」，來呼籲所有黨員回娘家，也呼籲所有青年朋友加入中國國民黨。我們會為捍衛中華民國、保衛台灣、建設台灣繼續努力。

今天是中華民國110週年的國慶。我同時也要呼籲執政黨，一個負責任的執政黨，不是只為了權力、權位，要永遠與民眾站在一起、必須尊重民意，必須一起捍衛中華民國，不要扭曲中華民國的歷史、不要破壞中華民國包括歷任總統與國民黨先進們的心血努力。

為了台灣這塊土地，國民黨會與大家一起來努力，但是我們不能被抹黑、不能被扭曲，作為一個負責任的政黨，更應該要時時刻刻與民眾站在一起。

任何違反民意的、任何扭曲民意的、任何不尊重民意的，我們立法院黨團，以及縣市政府、各地方議會，絕對會站在民眾這邊抗爭到底、抗爭到底，這是我們作為在野黨的天職，也是我們一定的堅持。

今天，慶祝中華民國110週年的國慶，特別謝謝馬前主席前總統、謝謝黨內的先進一起來參加。許多同志說，雖然今天沒有來，但我們的心中永遠有國旗，我們勇與與中華民國的大家在一起。謝謝大家、祝福大家。

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