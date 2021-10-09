國民黨去年政治獻金　人事費用比民進黨多2470萬元

▲國民黨中央黨部。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院8日公布去年各政黨政治獻金報告，國民黨去年政治獻金收入總計約1.23億元，支出為1.17億元，結餘646萬餘元；根據公開資料，國民黨收入雖較民進黨少，但在人事費用、選務費用等項目支出均高於民進黨，其中一整年支出的人事費用較民進黨高出2470萬元。

根據「陽光法令主題網」公開資料顯示，國民黨109年度的政治獻金收支結算表中，合計收入為收入總計為1億2397萬2617元，包括個人捐贈9183萬4328元，以及營利事業捐贈收入3084萬8千元、匿名捐贈收入118萬8042元、人民團體捐贈9萬5123元、其他收入7124元等。

在支出方面，國民黨去年度政治獻金支出總額為1億1750萬8623元，包含人事費用4977萬990元、業務費用4113萬2850元、選務費用1942萬1659元、返還捐贈430萬2千元等、雜支204萬4444元、公共關係費用33萬6680元、捐贈給推薦的公職候選人競選費用50萬元。

值得注意的是，若將國民黨與民進黨收支相較，國民黨收入較民進黨少2141萬5377元，但支出多了812萬3598元，在人事費用、選務費用、雜支、公共關係費用均高於綠營，其中，人事費用佔國民黨年度總支出42.36％，較民進黨全年人事費用高出約2470萬元。

在選務費用方面，國民黨去年1月和8月分別支付「三通網資訊公司」共297萬4381元；1月委託「宏將廣告公司」255萬1500元；1月和8月給「東森電視」共180萬元、「捷韻實業公司」共125萬5千元；8月分別給「詩麥爾企業」及「驚量公司」100萬元。

至於其他政黨在去年的政治獻金使用狀況，民進黨部分，收入總計為1億4538萬7994元、支出為1億0946萬7156元，結餘3592萬838元；台灣民眾黨收入共2889萬0139元，支出5208萬0112元，短絀2318萬9973元；時代力量的總收入為1270萬1041元，支出為1095萬5169元，結餘174萬5872元；台灣基進部分，總收入3270萬4694元，總支出為2880萬5461元，結餘389萬9233元。