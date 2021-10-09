共產黨「搶」孫中山歷史話語權　陸學者：是國民黨不要了！

▲北京今年擴大舉行「紀念辛亥革命110週年大會」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

明天10月10日是辛亥革命110週年，北京今（9日）提前一天在人民大會堂盛大舉行紀念活動。中共中央總書記習近平發表演說時也強調，將繼續貫徹孫中山先生精神，共產黨是他最好的支持者、最忠誠的繼承者。外界解讀，大陸近年打「孫中山牌」有意主導兩岸歷史話語權，接受《東森新媒體ETtoday》訪問的大陸學者朱松嶺指出，「孫中山先生頭像天安門廣場上屹立了72年，不是共產黨去搶奪這個話語權，而是國民黨不要了，民進黨又一直拆解、迴避孫中山政治遺產的問題。」

大陸建黨以來，十分重視紀念辛亥革命，通常選10月9日中華民國整數週年的前一天，舉行紀念「辛亥革命逢十週年」大會。今年紀念辛亥革命110年，習近平談話多方讚揚，「孫中山先生是擺脫封建專制統治和外國列強侵略，是偉大的愛國者。中國共產黨人一直是革命事她業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。

▲大陸官方今年擴大舉行「紀念辛亥革命110週年大會」，被解讀有意取得兩岸歷史話語權。（圖／記者任以芳攝）

談到國共歷史，習近平指出，中國共產黨在成立之初就提出反帝反封建的民主革命綱領，並同孫中山先生領導的中國國民黨攜手合作，幫助國民黨完成改組，建立最廣泛的革命統一戰線，掀起轟轟烈烈的大革命，給北洋軍閥反動統治以沈重打擊。最後他強調，孫中山先生逝世後，共產黨將繼續繼承他的遺願。

從大陸官方今年擴大舉行「紀念辛亥革命110週年大會」，以及習近平的談話，外界解讀北京有意取得兩岸歷史話語權。對此，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺認為，「這個話語權是國民黨不要了；民進黨一直迴避拆解！」

▲孫中山先生遺像高掛北京天安門廣場 。（圖／記者任以芳攝）

朱松嶺說，共產黨剛完成第一個百年目標，裡面有很大一部分都是孫中山先生《建國方略》提出來的構想，結果是共產黨人實現了。「照理說，該是接班人的中國國民黨偏安一遇到現在，連紀念辛亥革命、紀念孫中山先生的相關活動都不多了。」

談到國共爭奪孫中山歷史話語權？朱松嶺進一步說，「這個話語權不是共產黨去搶奪，而是國民黨不要了，民進黨又一直拆解、回避這個話語權。反倒是共產黨成立100年來一直高舉孫中山先生的旗幟，他的頭像也在天安門廣場上也屹立72年了。」

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯則指出，「民進黨本來就不信孫中山的三民主義的想法。另外，李登輝掌權以後，國民黨也漸行漸遠的，脫離孫中山的三民主義。」儘管後面馬英九、連戰連戰，包括現在的朱立倫試圖要拉回來。現在兩岸處境已經大不相同。