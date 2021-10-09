　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

共產黨「搶」孫中山歷史話語權　陸學者：是國民黨不要了！

▲▼ ▲▼北京、習近平、萬鄂湘、辛亥革命110周年、人民大會堂、孫中山先生 。（圖／記者任以芳攝） 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京今年擴大舉行「紀念辛亥革命110週年大會」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

明天10月10日是辛亥革命110週年，北京今（9日）提前一天在人民大會堂盛大舉行紀念活動。中共中央總書記習近平發表演說時也強調，將繼續貫徹孫中山先生精神，共產黨是他最好的支持者、最忠誠的繼承者。外界解讀，大陸近年打「孫中山牌」有意主導兩岸歷史話語權，接受《東森新媒體ETtoday》訪問的大陸學者朱松嶺指出，「孫中山先生頭像天安門廣場上屹立了72年，不是共產黨去搶奪這個話語權，而是國民黨不要了，民進黨又一直拆解、迴避孫中山政治遺產的問題。」

大陸建黨以來，十分重視紀念辛亥革命，通常選10月9日中華民國整數週年的前一天，舉行紀念「辛亥革命逢十週年」大會。今年紀念辛亥革命110年，習近平談話多方讚揚，「孫中山先生是擺脫封建專制統治和外國列強侵略，是偉大的愛國者。中國共產黨人一直是革命事她業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。

▲▼北京、習近平、辛亥革命110周年、人民大會堂、孫中山先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸官方今年擴大舉行「紀念辛亥革命110週年大會」，被解讀有意取得兩岸歷史話語權。（圖／記者任以芳攝）

談到國共歷史，習近平指出，中國共產黨在成立之初就提出反帝反封建的民主革命綱領，並同孫中山先生領導的中國國民黨攜手合作，幫助國民黨完成改組，建立最廣泛的革命統一戰線，掀起轟轟烈烈的大革命，給北洋軍閥反動統治以沈重打擊。最後他強調，孫中山先生逝世後，共產黨將繼續繼承他的遺願。

從大陸官方今年擴大舉行「紀念辛亥革命110週年大會」，以及習近平的談話，外界解讀北京有意取得兩岸歷史話語權。對此，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺認為，「這個話語權是國民黨不要了；民進黨一直迴避拆解！」

▲▼北京天安門廣場、國父遺像 。（圖／記者任以芳攝）

▲孫中山先生遺像高掛北京天安門廣場 。（圖／記者任以芳攝） 

朱松嶺說，共產黨剛完成第一個百年目標，裡面有很大一部分都是孫中山先生《建國方略》提出來的構想，結果是共產黨人實現了。「照理說，該是接班人的中國國民黨偏安一遇到現在，連紀念辛亥革命、紀念孫中山先生的相關活動都不多了。」

談到國共爭奪孫中山歷史話語權？朱松嶺進一步說，「這個話語權不是共產黨去搶奪，而是國民黨不要了，民進黨又一直拆解、回避這個話語權。反倒是共產黨成立100年來一直高舉孫中山先生的旗幟，他的頭像也在天安門廣場上也屹立72年了。」

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯則指出，「民進黨本來就不信孫中山的三民主義的想法。另外，李登輝掌權以後，國民黨也漸行漸遠的，脫離孫中山的三民主義。」儘管後面馬英九、連戰連戰，包括現在的朱立倫試圖要拉回來。現在兩岸處境已經大不相同。

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
男友爸是淫魔！18歲嫩妹「性愛片被看光」遭硬上　報警隔日墜樓
「午後の紅茶」奶茶讓胰臟癌現形？　醫師曝關鍵真相
《俗女2》本週大結局！預告片釋出5大看點
熊熊「目睹親妹憂鬱症輕生」！　淚崩吐自責心聲
快訊／到大甲支援任務！義交遭民眾鐵管、斧頭猛打
LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載
五倍券綁台灣Pay　達人教撇步！爽花不失望
明變天！圓規颱風「6強降雨熱區」出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反批民進黨　國台辦：有何顏面妄談孫中山與辛亥革命

共產黨「搶」孫中山歷史話語權　陸學者：是國民黨不要了！

迪士尼「達菲熊」遭遊客巴頭摀臉哭哭　工作人員心疼「抱緊處理」

福建中高風險區剛清零…晉江已開打「疫苗第3針」　廈門10日啟動

你的鞋子裡有密拍設備！　便服警路過倒地擒抱逮地鐵偷拍狼

聯大2758號決議排除台灣　國台辦諷吳釗燮「暴露其無知」

56歲阿嬤羞嫁小鮮肉…「瘋狂求子」做試管　相差26年母子結婚照曝

男連吃7天柚子「肌肉溶解」送急救　醫揭危險因子：不能一起吃

紀念辛亥革命110週年大會在京舉行　陸委會：扭曲歷史缺乏正當性

陸紀念辛亥革命110週年　中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘主持

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

反批民進黨　國台辦：有何顏面妄談孫中山與辛亥革命

共產黨「搶」孫中山歷史話語權　陸學者：是國民黨不要了！

迪士尼「達菲熊」遭遊客巴頭摀臉哭哭　工作人員心疼「抱緊處理」

福建中高風險區剛清零…晉江已開打「疫苗第3針」　廈門10日啟動

你的鞋子裡有密拍設備！　便服警路過倒地擒抱逮地鐵偷拍狼

聯大2758號決議排除台灣　國台辦諷吳釗燮「暴露其無知」

56歲阿嬤羞嫁小鮮肉…「瘋狂求子」做試管　相差26年母子結婚照曝

男連吃7天柚子「肌肉溶解」送急救　醫揭危險因子：不能一起吃

紀念辛亥革命110週年大會在京舉行　陸委會：扭曲歷史缺乏正當性

陸紀念辛亥革命110週年　中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘主持

桃園新住民「國花秀」　蓮花、茉莉、阿勃勒…猜猜代表哪個國家？

「曼哈頓懸日」美景嘉義再現　雙十旗海相輝映

反批民進黨　國台辦：有何顏面妄談孫中山與辛亥革命

拉布拉多扮《魷魚遊戲》男主角　最帥模仿笑噴媽：找牠出演第二季

LOL選手茂安涉賭「對話中出現她」！　超兇辣模被起底…有280萬粉絲

台南鄒族日樂舞饗宴熱鬧登場　黃偉哲：歡迎體驗鄒族文化

翁瑋均復健進度停滯　回歸一軍恐要等明年

《俗女2》最終回5大看點！嘉玲媽驚爆又懷孕　75分鐘加長看好看滿

東奧洗禮更成熟　林真豪放眼亞運拚奪牌

差33歲父女戀！54歲「乾爹」掏大疊鈔票給她花　正妹嬌喊：是真愛

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

痛批台獨！　習近平：分裂國家沒好下場！

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

吃隔夜菜　她突臉慘白昏倒！恐怖真相曝

男子偷吃車震晃太大力被圍觀　正宮趕來抓姦

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

男子酒後揮刀致2死畏罪跳17樓身亡 一輔警到場遭砍送醫不治

台灣女看陸愛國片激喊：一定要解放台灣

陸「反廣場舞神器」爆紅 一鍵按下音樂消失大媽傻眼

「我媽3天沒打我了」！小學生作文意外曝父親戴綠帽

男童在電梯小便　尿完瞬間冒大火

阿里巴巴男員工睡60女　女友怒PO551張荒淫床照

更多熱門

相關新聞

紀念辛亥革命110週年大會在京舉行 陸委會：扭曲歷史缺乏正當性

紀念辛亥革命110週年大會在京舉行 陸委會：扭曲歷史缺乏正當性

大陸今（9）日舉行紀念辛亥革命110週年大會，中共中央總書記、國家主席習近平親自出席並致詞。習近平表示，孫中山先生曾說過，「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」對此，陸委會透過書面聲明強調，中共一貫藉由高舉孫中山先生又否定辛亥革命成功與中華民國存在事實，凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實。

陸紀念辛亥革命110週年 中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘主持

陸紀念辛亥革命110週年 中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘主持

陸「雙十」發行辛亥革命紀念郵票 紫外線照射可現紅色火光

陸「雙十」發行辛亥革命紀念郵票 紫外線照射可現紅色火光

國民黨去年政治獻金　人事支出佔逾4成

國民黨去年政治獻金　人事支出佔逾4成

去年政黨政治獻金曝　民進黨砸逾583萬給幫推、投石

去年政黨政治獻金曝　民進黨砸逾583萬給幫推、投石

關鍵字：

共產黨國民黨孫中山

讀者迴響

熱門新聞

美女網紅離世！「18歲長黑痣沒管」卻是癌末

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

王思佳曬「產後真實肚子」！網激讚

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

高鐵42員工大鬧醫院3hrs打到莫德納　懲處出爐

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面