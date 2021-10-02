豬隊友1根手指助攻　幫「口罩亂戴」女騎士噴出「紅單大禮包」

▲違規超速的機車，因車牌屏蔽，以及豬隊友助攻，慘噴萬元紅單大禮包。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗警方上月彙整測速違規照片時，發現一輛「戴口罩」遮蔽車牌的超速機車，後座乘客刻意對著測速鏡頭比「讚」，公然挑釁公權力。警方登門拜訪挑釁豬隊友時，意外加碼發現騎士無照駕駛，因為豬隊友一個動作，害得女騎士連吞三張罰單，破萬元的罰緩，也讓她直呼「下次不敢了」。

上月23日，苗栗頭份市中央路頭份國中前，一台固定式測速照相桿拍下一部超速違規機車，由於違規機車車牌被口罩遮蔽，後座女乘客還回頭比了一個「讚」，公然挑釁公權力，反讓警方立即成立專案小組抓人。

專案人員過濾9月8日至28日路口監視器，經分析車輛廠牌、型式發現，該車輛應為今年領牌的新車，再到監理站網站查詢，透過發放號牌及牌照框金屬裝飾及後座乘客穿著布鞋等特徵比對，終於鎖定車籍資料。

縣警局交通隊根據機車登記地址，前往該住址登門尋找人、車，果然在住宅旁邊空地發現違規機車。

▲▼女乘客拿出當日所穿的布鞋給警方拍照存證，更在製作紀錄時被加碼抓包騎士無照駕駛。





當日的後座「豬隊友」向警方坦承遮蔽車牌，並將當日穿著的布鞋交由警方拍照存證；未料警方在製作交通事件談話紀錄表時，意外加碼抓包女騎士為無照駕駛身分。

警方一口氣開出3張罰單，分別為無照駕駛6000元、超速駕駛1400元、遮蔽車牌3000元，合計共1萬400元的「驚喜大禮包」也讓豬隊友和女騎士大呼「下次不敢了」。

▲▼警方經過一連20天的調查、追蹤，終於比對出符合特徵的車籍，上門找人，意外一炮三響，開出多張紅單。

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