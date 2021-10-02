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社會 社會焦點 保障人權

醋夫掐死前妻　想同死「太小力」！他開庭這句翻供全場傻眼

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名家暴男，因要求前妻買水果回家拜祖先被嗆「你是憑什麼叫我拜祖先」爆發口角，陳姓家暴男氣憤將前妻活活勒死前妻，之後打電話交代後事，還企圖割腕玉石俱焚，沒想到因為割太小力而被救起。陳男因打翻醋醰，有計畫、冷靜的勒斃前妻，事後還不知悔改，辯稱「踩到死者失禁的尿液滑倒，才意外壓斷氣管」，遭法官認未有深刻悔悟反省，依殺人罪，判處14年有期徒刑，褫奪公權10年。

判決表示，有家暴前科的62歲陳男與前妻陳女於2019年6月間離婚，兩人離異後仍同住一起，陳男又因家暴，遭新竹地院於2021年1月核發暫時保護令，保護令送達後，陳女即離家居住在外。

▲新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕　送醫搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男掐死前妻後企圖喝酒、服藥、割腕自殺，沒想到因傷口太淺，又被救回。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

今年3月14日上午，陳男以line要求前妻買水果回家拜祖先，被回嗆「你是憑什麼叫我拜祖先」，他心生怨恨，等到前妻11點多開車回家走進房間後，從她背部往前以手勒頸，將陳女活活勒死。

陳男將斷氣的前妻抱到床上、蓋上棉被，隨後打電話給女兒，告知已將前妻掐死，同時交代存摺放置位置與身後事，接者拿出家中高粱酒、安眠藥，再以水果刀割腕自殘，但因出力過淺而沒死成。

女兒接到噩耗後立刻請住附近的舅舅先前往察看，當場果然見到陳女平躺床上，已氣絕多時。

陳男坦承對前妻掐頸使其癱昏，但否認殺人犯行，他辯稱死者被勒昏倒地，發生漏尿，自己踩到尿液滑倒，才發生「左腳膝蓋壓到她脖子的右頸部氣管，使她斷氣」，陳男堅稱，兩人因前一晚買水果拜祖先發生口角，他才一時氣憤，想要嚇唬對方，不知道這麼用力。

法官根據兩人line對話、多名證人證詞認定上述行兇情節大致相符，並依醫院化驗報告、診斷證明、案發現場照片、救護紀錄表、法醫檢驗報告書、解剖照片、法醫研究所解剖暨鑑定報告等證據，認定陳男有行兇事實。

▲新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕　送醫搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲案發前幾天，陳妻曾拜託鄰居注意聽房內動靜，交代如果有呼救聲，拜託幫忙報警。

陳男警詢時表示，自己跟著前妻走入房間，從後方用左手繞過她的脖子勒住她，並用另一隻手用力勒緊，陳女掙扎一陣子後癱軟倒地，他才將她抱上床，以手檢查、確認她沒了呼吸，再幫她蓋被。

羈押庭訊時，陳男也再次坦承自己徒手將前妻勒斃，過程中陳女掙扎，他一度鬆手，沒想到陳女大罵他是「沒用的男人」，陳男才又加大力量，將她活活掐死。

法醫解剖發現陳女兩側頸部肌肉有出血，右頸較左頸明顯，臉部鬱血，右臉部較左臉部明顯，眼結膜有局部點狀出血，符合窒息死亡的病理變化，認定死者死因頸部遭外力壓迫導致窒息而死。

法官調查發現，本案在移審訊問、準備程序中歷次陳述，陳男均未曾提及「踩到尿液滑倒致膝蓋壓到死者」一事，認為該陳述顯微杜撰之詞，無採信依據。

至於「有殺人犯意」部分，陳男於警詢表示，兩人在電話中因買水果拜祖先發生口角，前妻說「你是憑什麼叫我拜祖先」，讓他「心生怨恨想殺害她」，於是陳男才在掛上電話後，開始計畫，等前妻到家後要進房掐死她，並把水果刀預先藏在枕頭下，想等勒斃她後同歸於盡。

陳男供稱，是前妻說話刺激自己，說「憑什麼叫我回去」，陳男曾跟前妻說過，「如果妳有男朋友，就去妳男朋友那邊，不要刺激我，不然我們就同歸於盡」，兩人不只在電話中為拜祖先吵架，回到家後還在客廳又吵，因陳女說話刺激他，讓他非常氣憤。

陳男於審理中表示，案發前三天，陳女告訴他有交往三年的男友，因此才打翻醋桶。證人也證稱，平常都有聽見兩人爭吵的聲音，案發前2天，陳女還拜託他「注意聽屋內有沒有她求救的聲音」，如果有麻煩他們報警。

女兒表示，爸媽感情十幾年前就已經感情不好，關係很差，常常吵架等語。兩人多次爭吵，有次因陳男懷疑前妻外遇，吵得很兇。

法官認為，以上證詞皆足證兩人關係不睦、經常吵架，陳男對前妻交男友一事感到不滿，才會在案發當天，被回嗆「你是憑什麼叫我拜祖先」時，受到刺激，盛怒之下萌生殺人犯意。

▲新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕　送醫搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男多次家暴，死者家屬對其嚴重不滿，請求法官一定要從重量刑，給死者一個公道。

又行兇過程中，身高174公分的陳男對身形嬌小、只有155公分的陳女，從背後勒脖，是居於優勢體型，明知扼頸足以致死、被害人無從防範，勢必無法反擊或自衛，過程中無視被害人掙扎，仍持續用力，直到其死亡，殺人犯意甚明，且陳女倒地後，不止未報警，反將她抱上床，撥電話給女兒交代後事，飲酒、服藥、割腕，行事過程按部就班，態度冷靜，顯見陳女死亡結果早在其預料中，與辯稱「見前妻死了，因緊張、腦子空白了，才將她抱到床上、蓋好棉被」有所相違。

綜上所述，陳男違反保護令，又基於殺人犯意，殺害前妻，應依刑法第55條之規定，從一重之殺人罪處斷。死者家屬請求法院對陳男從重量刑；而陳男行兇殺人後，在事證明確下，猶辯無殺人犯意，是因踩到死者尿液滑倒，才害前妻斷氣，顯示其仍未有深刻反省、悔悟，新竹地院依殺人罪，對陳男判處14年有期徒刑，褫奪公權10年。

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