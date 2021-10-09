習近平稱台獨沒好下場　國民黨「捍衛中華民國」：反對一國兩制

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

對於中國共產黨總書記習近平今天在北京紀念辛亥革命110週年時的相關談話，國民黨回應，國民黨人始終捍衛辛亥革命傳承至今的歷史成果，也就是以五權憲法保障自由人權、實踐民主共和、追求公平正義的中華民國，而中國共產黨若支持孫中山先生的革命事業，更應該正視中華民國存在、尊重兩岸差異與台灣民意，才有機會讓兩岸重新破冰，共同追求「天下為公」的理想。

國民黨表示，辛亥革命是由本黨前身的諸多革命團體歷經十次起義，「鼓動風潮，造成時勢」，終於成功推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國。辛亥革命不只結束封建帝制、帶來民族自強的契機，更重要的是推動「以民為主」、「以民為國」的共和思想前進。

國民黨強調，民國肇建以來，歷經軍閥亂政、外敵侵略與列強環伺的危機，唯有中國國民黨始終是繼承本黨總理孫中山先生的精神，團結各方、抵禦外侮、捍衛民主自由精神的領導力量，包括北伐統一、領導全國軍民對日抗戰以及在戰火中持續推動制憲，國民黨人奮鬥不懈，終於在臺灣實踐了近代中國第一部成文的共和憲法、成就華人社會民主自由的燈塔及成為傳統中華文化的保存地，真正落實了本黨總理孫中山先生與革命先烈們為之奮鬥的《三民主義》。

國民黨進一步指出，習總書記引用孫中山先生名言：「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡！」該句原意乃是指民主共和已成世界潮流，今日觀之，更有勉勵後繼者繼續追隨民主潮流的意涵，既然中國共產黨堅定支持孫中山的革命事業，更應可以體察台灣現況、尊重中華民國的生存空間。

國民黨同樣期盼，今日中華民國在臺灣所落實的自由、民主、法治、人權與均富等孫中山先生為之奮鬥的普世價值，有朝一日也能夠在大陸實現，「今日的民主臺灣，可以是明日的自由中國」。

國民黨呼籲，兩岸若能在「求同存異」的現狀下，進一步追求「求同尊異」，透過對等尊嚴溝通促進民間往來、累積善意互動，才有機會讓兩岸重新融冰，重返和平的康莊大道，實現孫中山先生「天下為公」的理想。

國民黨表示，明日即將迎來中華民國國慶暨辛亥革命110周年，本黨將持續以總理遺志為燈塔，以中華民國主流民意作依歸，堅持反對台獨、反對一國兩制、捍衛中華民國主權與民主自由體制，維護台灣人民安全與區域的和平繁榮。