陳柏惟稱「湯姆熊也可能有人賭博」　她傻眼：道德淪喪的立委

記者徐政璿／台北報導

台灣基進立委陳柏惟近日被爆出曾肇事逃逸、疑似涉賭等爭議，他8日受訪澄清自己去的電子遊藝場是合法店家，裡面有人賭博是人的問題，「湯姆熊也有可能有人在裡面賭博，為什麼不可能？」對此，台北市議員徐巧芯今（10日）抨擊，這種幾乎已經道德淪喪的立委，不應該罷免嗎？

陳柏惟面臨罷免危機，近來接連爆出肇事逃逸、玩賭博電玩等爭議；他8日出面受訪，強調沒有賭博，只是下班的休閒娛樂，他還聲稱「湯姆熊也有可能有人賭博啊，為什麼不可能？我一開始就講，可能有快打旋風、sLot、麻雀台，對我來說賓果星球是麻雀台的一種」。

對此，徐巧芯今參與罷免陳柏惟街頭宣講活動時表示，陳柏惟應該把肇逃案說清楚，前一天誰跟他在一起，他二份工作是什麼，為何要做到深夜？

徐巧芯抨擊，在電玩案爭議中，陳柏惟說自己玩快打旋風，但判決書上明明寫是賓果行星，還扯到家人打麻將、湯姆熊也可能有人賭博等，這種說謊的態度，是大家要的立委嗎？

徐巧芯說，陳柏惟身為立委應該說，要查緝合法掩護非法的店家，提出法案，讓類似的賭博遊戲不要再出現，但陳柏惟卻說，這種遊戲店有賭博性機台本來就很正常，還把跳舞機和籃球機拿來與賭博電台類比，「這種幾乎已經道德淪喪的立委，不應該罷免嗎？」

國民黨前青年部主任陳冠安日前則翻出立法院議事提案資料，他表示，陳柏惟去年甫當選立委時，就宣示要關注交通議題，但同樣諷刺的是，用立法院議案系統一查，陳柏惟28個提案裡竟然一個交通相關的法案都沒有。

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