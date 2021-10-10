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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／三軍儀隊國慶表演致敬防疫英雄　音樂改編茄子蛋名曲

▲▼ 110年國慶大會,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊,三軍樂儀隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲三軍樂儀隊每年在國慶典禮的表演都備受關注。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國慶大會今（10日）熱鬧登場，每年都是暖場表演重要看點的三軍樂儀隊，在演出中融入金曲歌王蕭煌奇的「逆風飛翔」和黑松沙士與樂團茄子蛋「敢傻敢衝」年度主題曲，還把拍手歌的節拍結合儀隊拍槍，格外受矚目。

今年國慶大會在序幕暖場階段，由國立台灣交響樂團將會在台北101大樓的第二現場拉開序幕，接續有TBC舞團、三軍樂儀隊、中華民國體操協會、We.R特技跆拳表演團接力帶來精采演出。

TBC舞團（The Best Crew）和莊敬高職學生等超過百名表演者今天在豔陽下登場，年齡層橫跨兒童、高職、職業與熟齡舞者，頂著豔陽在柏油路上盡情展現高難度地板動作，宣告即將代表台灣進軍2024巴黎奧運。

每年都是看點的三軍樂儀隊，展現整齊劃一操槍動作，也特別設計隊形，由樂隊演奏自行創作的「光輝進行曲」、「疫無反顧」兩首曲目，並由儀隊操演「展翅飛翔」、「精誠團結」、「眾志成城」向防疫英雄致敬；今年更在演出中融入金曲歌王蕭煌奇的「逆風飛翔」和金曲樂團茄子蛋的「敢傻敢衝」，還把拍手歌的節拍結合儀隊拍槍，引發觀禮民眾驚呼、用手機搶拍。

中華民國體操協會表演則結合力與美，學生們身著體操服表演韻律體操，利用繩、環、球、棒和帶5種器械，展現優雅與活力；開幕表演最後則由We.R特技跆拳表演團帶來壓軸演出，學生們身著白色跆拳道服，整齊劃一地飛踢木板、疊成人牆，展現高難度動作。

▲▼ 110年國慶大會預演,We.R特技跆拳表演團 。（圖／記者李毓康攝）

▲We.R特技跆拳表演團國慶表演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 110年國慶大會預演,We.R特技跆拳表演團 。（圖／記者李毓康攝）

▲We.R特技跆拳表演團 展現高難度動作。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 110年國慶大會預演,TBC舞團 。（圖／記者李毓康攝）

▲TBC舞團透過霹靂舞表演，宣告進軍2024巴黎奧運。（圖／記者李毓康攝）

▲民國110年雙十國慶大典，三軍樂儀隊演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲三軍樂儀隊結合歌手蕭煌奇、樂團茄子蛋作品。（圖／記者林敬旻攝）

▼三軍樂儀隊國慶表演吸引觀禮民眾搶拍。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

▲▼ 110年國慶大會,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊,三軍樂儀隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 110年國慶大會,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊,三軍樂儀隊 。（圖／記者李毓康攝）

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