宜蘭與水共舞+1　蘇澳高灘地水環境改善工程啟用

▲▼蘇澳高灘地水環境改善工程啟用，宜蘭新增一處親水場域。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府9日在蘇澳鎮白米橋河廊，舉辦「與水共舞‧勁水宜蘭」蘇澳高灘地水環境改善工程啟用活動，活動從五感體驗展現竣工後的水環境樣貌，為縣民提供更加友善的親水場域。工程在串起人與水互動的同時，設計更兼顧生態環境、地方與NGO團體意見，從調合遊憩與生態的再生角度出發，不僅榮獲宜縣府工程優質獎肯定，更開啟宜蘭水環境建設新紀元。

宜蘭水利資源處長李岳儒表示，2020年縣府完成「阿里史溪抽水站」，蘇澳鎮市區防洪措施已達標準，2021年接續以「優質生態、親水蘇澳」為願景重新思考人與河川的關係，改善過往防洪牆築起 親水不易的高牆，增加水岸步道、涼亭、防汛平台與親水階梯等設施，並大量種植喬木、灌木與水生植物，打造新型態水環境空間。

宜蘭縣長林姿妙表示，工程在設計之初即廣邀當地居民參與討論，施作過程亦受民眾督工，竣工後感謝煙波大飯店及宜蘭縣鴻毅志願服務協會願意共同協力維護，透過各階段的生態檢核與民眾參與工作，與在地的夥伴建立深厚關係，水環境的轉變不再只是水域空間的整體改善，透過參與凝聚在地產業與民眾的家園認同感，進而願意投入維護管理工作，這份對環境的認同令她十分感動。

林姿妙說示，感謝水利署補助支持宜縣辦理水環境改善工作，也感謝各方人士的參與協助，縣府將在今（2021）年啟動「宜蘭縣水環境改善空間發展藍圖規劃」，希望為縣民打造更親水的宜蘭。

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