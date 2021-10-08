洗劫礁溪銀樓開槍射老闆頭　警花蓮破門攻堅逮人畫面曝

記者游芳男／宜蘭報導

6日晚陳姓男子搶礁溪一銀樓，遭女老闆母子反擊後，搶不成竟開槍傷老闆頭部，陳嫌逃回花蓮住處，礁溪警方循線，7日中午見陳嫌外出返回住處，強力攻堅破門逮人，陳嫌在8日才坦承犯案，但仍不交待作案槍枝去處。陳嫌被依涉犯殺人未遂、強盜、槍砲彈藥刀械管制條例及竊盜等罪移送偵辦。

▲▼陳姓搶匪6日晚在礁溪一銀樓搶金飾遭反擊開槍傷老闆頭部後，7日礁溪警方跨界花蓮攻堅破門逮人（下圖紅上衣者）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

毒品竊盜前科陳姓男子6日由花蓮開車到宜蘭，先偷竊一輛機車，下午騎機車到礁溪某處停放機車，傍晚時，陳男戴黑色安全帽、穿白上衣、斜背包，在宜蘭礁溪市區巷內一銀樓附近查看地形路線，19時50分許陳男持槍進入要打烊的銀樓內，大喊「把金飾拿出來」，店內女老闆母子趁陳男未注意，拿起書冊、椅子猛擊陳男持槍右手與身體，並大喊搶劫。

陳男搶金飾不成還遭突然的反擊，慌亂時開一槍，擊中站在櫃台後的老闆額頭，陳男逃出店外徒步到預放地點，再變讓戴鵝黃色安全帽、黑上立騎偷來機車在礁溪市區亂竄繞，之後再棄置機車，開自小客逃回花蓮新城住處。

額頭遭子彈擦傷的林姓老闆，經送陽明醫院救治後意識清楚無大礙。搶擊案發生警調閱相關監視器，鎖定陳男涉案，7日上午在陳男住處附近埋伏，中午時分，見陳男外出買餐點返家後，攻堅破門聲響大作，在二樓的陳男跑到二樓樓梯口探頭查看時，被攻堅人員發現，一擁而上，將陳男壓制在樓梯，並查扣陳男作案用衣服、安全帽等相關證物，陳男7日晚被押回礁溪分局偵訊，8日警方依涉犯殺人未遂、強盜、槍砲彈藥刀械管制條例及竊盜等罪，將陳男移送偵辦。

▲陳姓搶匪6日晚在礁溪一銀樓搶金飾遭反擊開槍傷老闆頭部後，7日礁溪警方跨界花蓮攻堅破門逮人。（圖／記者游芳男攝）

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