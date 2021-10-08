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宜蘭傳藝「五百博一萬、傳藝五夠讚」　最高可享20倍回饋

▲▼宜蘭傳藝園區推出「五百博一萬、傳藝五夠讚」的好康系列活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭傳藝園區推出「五百博一萬、傳藝五夠讚」的好康系列活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

最高可享20倍回饋！宜蘭傳藝園區熱烈響應，不論五倍券、藝FUN券或好食券都能在園區使用，更加碼推出「五百博一萬、傳藝五夠讚」的好康系列活動。

▲▼宜蘭傳藝園區推出「五百博一萬、傳藝五夠讚」的好康系列活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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全聯善美的文化藝術基金會表示，國慶連假打頭陣的「動物對對碰-萬元禮券天天送」，遊客憑單筆消費滿兩百元的發票，就能免費參加動物對對碰擲骰子遊戲，連續配對次數最高者可獨得一萬元全聯禮券，10月9日到10月11日連續3天，一天送一萬。

第二波好康活動「五百博一萬」從10月12日起持續到111年2月28日，持五倍券於園區消費單筆滿5百元，即可參加萬元現金抽獎，共計將抽出6名幸運兒，花5百博1萬，最高達20倍回饋！另外，持全聯振興大禮包可享園區全票買一送一與文昌祈福之旅點心燈專屬百元優惠價，歡迎全國民眾到宜蘭傳藝園區消費享好康，實在「五」夠讚！

宜蘭傳藝「五百博一萬、傳藝五夠讚」詳細如下：

活動一、動物對對碰　萬元禮券天天送
活動日期：10/9(六)-10/11(一)
活動時間：10:00-15:00
活動地點：傳藝文昌祠廟埕廣場
活動說明：國慶三天連假凡於園區內單筆消費滿200元，即可憑發票免費玩一次「動物對對碰」遊戲，兩顆骰子擲出相同動物即配對成功，遊戲採刷新制，連續配對次數最高且留在園區現場者，將可獨得一萬元全聯禮券，第二名及第三名則贈送精美禮品。三天連假一天送一萬，快來參加！

活動二、五百博一萬　傳藝「五」夠讚
活動日期：10/12(二)-111/2/28(一)
活動說明：凡於宜蘭傳藝園區單筆消費滿500元，即可憑發票至遊客資訊站兌換抽獎券一張，獎項為新臺幣一萬元現金，名額共計六名，花五百博一萬，回饋高達20倍！抽獎日期訂於111年3月4日，活動期間累計消費次數越多，中獎機會越高，總獎金新臺幣六萬元等你來抽！

活動三、套票「五」夠殺
活動日期：10/8(五)-111/2/28(一)
活動說明：宜蘭傳藝年卡套票組合，內含年卡與DIY體驗課程，一套500元，買一套就再送你一套！僅此一檔的年卡套票組，買500送500，千萬不要錯過！
※ 普通年卡套票：每套內含普通年卡一張＋手作體驗一堂。買一套就送一套！
※ 縣民年卡套票：每套內含縣民年卡一張+手作體驗一堂+遊河船票一張。買一套就送一套！宜蘭縣民專屬優惠！(申辦時請出示身分證)

活動四、Coupon勁大包
活動日期：10/8(五)-12/31(五)
活動說明：凡於宜蘭傳藝園區現場購買門票即可獲贈一張「傳藝五夠讚 coupon勁大包」，持行政院振興五倍券搭配coupon券消費即享優惠。coupon券集結店家好康，放大您的五倍券，讓您的200元變300元、500變750，買到賺到！ (單次購票限贈一張coupon券)

活動五、全聯大禮包
使用期限：10/8(五)-111/1/30(一)
活動說明：憑全聯振興大禮包到宜蘭傳藝園區現場購票，可享全票買一送一優惠，憑券並享宜蘭傳藝園區文昌開智慧祈福之旅點心燈體驗優惠價100元。

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