礁溪警16小時破「變裝銀樓強匪」案　林姿妙頒10萬獎勵金嘉勉

▲宜蘭縣長林姿妙頒獎嘉勉16小時破變裝銀樓強匪的宜警。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

6日晚陳姓男子搶礁溪一銀樓，遭女老闆母子反擊後，搶不成竟開槍傷老闆頭部，陳嫌逃回花蓮住處，宜警專安小組16小時後，強力攻堅破門逮陳嫌，宜蘭縣長林姿妙，8日傍晚特別發10萬獎勵金，嘉勉宜縣警局長廖材楨及專案小組等人強力維護治安辛苦。

6日晚宜蘭礁溪發生槍擊銀樓搶案，宜縣局長廖材楨令刑警大隊及礁溪分局全力緝兇，宜蘭縣長林姿妙7日也責令警察局迅速破案並立即啟動肅槍行動，對於宜警專案小組，在16小時內迅速逮捕陳嫌，林姿妙在8日傍晚，特別前往礁溪分局致贈10萬元破案獎金，感謝警察同仁的辛勞。

林姿妙說，縣府不容許任何暴力行為，警察同仁們一定會全力維護治安，讓縣民安居樂業，所以目前，警察局已規劃連續擴大臨檢、肅槍、緝毒等專案，並加強銀樓及金融機構等安全維護工作，以保障人民生命財產安全。

林縣長表示，警察局已規劃連續擴大臨檢、肅槍、緝毒等專案，並加強銀樓及金融機構等安全維護工作，以保障人民生命財產安全。 林縣長強調，縣府不容許任何暴力行為，警察同仁們一定會全力維護治安，讓縣民安居樂業。

代表接受頒獎的礁溪警分局長廖韋勝說，維護社會治安保障民眾安全，警方責無旁貸，全年無休，疫情期間也不打烊，警方會持續打擊犯罪，但也提醒民眾應注意自身生命財產安全，若發現可疑或不法情事則可立刻向警方報案，共同維護治安。

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