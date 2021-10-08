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雞排妹屠龍「時間點太巧妙」　網驚覺不對勁：怎麼這麼剛好

▲龍龍落淚是假的。（圖／翻攝自龍龍、鄭家純臉書）

▲鄭家純昨天開直播「屠龍」。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生、鄭家純）

記者曾筠淇／綜合報導

脫口秀龍龍日前控訴遭老K霸凌，原本鄭家純（雞排妹）一直力挺，但昨（7）日卻開直播上演「家純屠龍記」，再讓事件引爆討論潮。就有網友質疑，每次遇上罷免，就剛好有八卦新聞冒出，「是不是老套路了？」

原先力挺龍龍的鄭家純與經紀人康姐昨日開直播，讓延燒一個禮拜的龍K之亂風向大逆轉。整段直播長達1小時20分鐘，最高在線觀看人數一度衝破6萬，鄭家純狂噴龍龍「你就是個瘋女人」、「龍龍是在騙我們」、「我們就4個字『識人不清』」、「龍龍的演技好到我在現場快要吐了」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard、PTT）

▲▼網友提出質疑。（圖／翻攝自Dcard、PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard、PTT）

有網友看完直播後在Dcard上表示，當初黃捷罷免，鄭家純就控訴翁立友性騷擾，如今遇上陳柏惟罷免，就爆出龍龍霸凌事件，「怎麼都這麼剛好！」

在PTT上，也有網友以「每次罷免雞排妹都會出來是不是老套路了」為題發文，提到每次有罷免案，鄭家純都正巧跳出來，讓新聞焦點轉移，這是否已經是老套路？怎麼還玩不膩？

底下網友則紛紛表示，「套路，都是套路」、「看了都煩的套路」、「套路都被鄉民摸透了」、「她搞不好之後就出來參政了」、「是，加強刪Q轉移焦點之術」、「沒差吧，3Q和黃捷都是一面倒的狀況吧」。

►平口褲竟然「涼涼的」！

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