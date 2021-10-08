「開保時捷的說開喜美的太有錢」　王定宇挺陳柏惟：連辦是在說笑話嗎

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟昨（7日）遭質疑2020大選前後一年間財產暴增了441萬元，對此，民進黨立委王定宇8日批評，連家三代公務員卻能富可敵國，才是交代不清的公案，「擁有帝寶級財富的連家，質疑合理合法來源的500萬公寓和441萬存款的陳柏惟、開保時捷的連勝文指控開喜美的陳柏惟太有錢，這是在說笑話嗎？」

連勝文辦公室發言人錢震宇昨發文質疑，根據財產申報，陳柏惟在2020大選前後一年間暴增441萬元；陳柏惟則在深夜立刻開直播說分明，財產增加來源主要源自於330萬元的選舉補助結餘款。

對此，立委王定宇也透過臉書聲援，反譏連家三代公務員，卻能富可敵國，才是交代不清的「公案」，現在藍營發動政治惡鬥，竟然輪到連家用含糊不清的方式，去指控陳柏惟的「財務」，這真的是「雞腿比黑輪」。

王定宇質疑，擁有好多「帝寶」級財富的連家，質疑合理合法來源的500萬公寓和441萬存款的陳柏惟，開「保時捷Cayenne S」的連勝文指控開「喜美轎車」的陳柏惟太有錢，這是在說笑話嗎？

王定宇同時分享了陳柏惟解釋財產的聲明表示，「看完後，你會憤怒於中國國民黨人格毀滅式的惡鬥手法，而且經不起檢驗的反而是藍營權貴」。

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